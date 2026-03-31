Канада достигла целевого показателя НАТО в 2% ВВП на оборону – премьер-министр Карни

ЦАМТО, 30 марта. Премьер-министр Канады Марк Карни 26 марта объявил на пресс-конференции в Галифаксе, что НАТО официально подтвердило достижение Канадой целевого показателя оборонных расходов в 2% ВВП.

По его словам, целевой показатель достигнут на пять лет раньше срока, установленного предыдущим правительством.

При этом М.Карни обозначил рубеж в 2% как "фундамент, а не потолок". Канада намерена продвигаться к новому, принятому на Гаагском саммите НАТО в 2025 году ориентиру: 3,5% ВВП на базовые оборонные расходы и дополнительные 1,5% ВВП на инвестиции в смежную оборонно-промышленную и инфраструктурную базу к 2035 году.

М.Карни также объявил о пакете военно-инфраструктурных инвестиций на сумму свыше 3 млрд. канадских долл. в четыре провинции на атлантическом побережье.

Достижение Канадой рубежа в 2% ВВП сопряжено с рядом вопросов. По данным Politico, ряд аналитиков указывают на то, что при расчете показателя в него включены расходы на корпус береговой охраны, кибербезопасность, разведку и ряд гражданских статей, которые традиционно не входят в базовое определение оборонных расходов НАТО.

По оценке Politico, Канада при традиционном подходе к подсчету по-прежнему замыкает список государств-членов НАТО по доле оборонных расходов в ВВП.