Появились данные о вероятных испытаниях H-20 - китайского стелс-бомбардировщика

Источник изображения: topwar.ru

В китайском сегменте интернета появились кадры, на которых, как утверждается, запечатлён полёт новейшего китайского стелс-бомбардировщика. Это самолёт H-20 в сопровождении истребителя.

Изначально эксперты решили, что речь идёт о другом самолёте – CH-7, который совершил свой первый полёт в декабре прошлого года. Однако силуэт запечатлённого на кадрах летательного аппарата отличается от силуэта CH-7. Также кадр даёт повод говорить о том, что на нём два двигателя в отличие от всё того же CH-7. Это видно по двойному следу сразу за кормовой частью.

Китайский H-20 – это ответ американским B-2 и B-21.

Официальных данных о его тактико-технических и лётных характеристиках нет. В западной прессе утверждают, что китайский стелс-бомбардировщик имеет боевой радиус порядка 5000 км и способен нести полезную нагрузку до 20 тонн.

Самолёт дозвуковой, оснащён двигателями WS-10M. Способен нести ядерное оружие, в том числе ТЯО в виде крылатых ракет во внутренних отсеках.

Ранее в НОАК заявляли, что бомбардировщик H-20 встанет на боевое дежурство в 2030 году. Однако, если лётные испытания уже начались, вполне возможно, что доведут до ума самолёт значительно раньше указанного срока.

