Неужели Киев скоро останется без противоракетных комплексов? (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия)

FAZ: Украина испытывает острую нехватку противоракет из-за войны США с Ираном

Трамп обещал, что "не забудет" отказа союзников по НАТО вступить в войну против Ирана, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Европейцы и сторонники Украины в конгрессе опасаются, что Белый дом использует этот момент, чтобы лишить Киев поставок военной техники.

Томас Гучкер (Thomas Gutschker), Маджид Саттар (Majid Sattar)

Дональд Трамп пригрозил НАТО: он "не забудет", что в ближневосточном конфликте союзники помогали недостаточно. В Пентагоне обсуждают возможность перенаправления оружия, предназначенного для Украины, в район Персидского залива.

Дональд Трамп мог затаить обиду. В четверг, когда его кабинет впервые после начала конфликта с Ираном собрался в Белом доме, президент США подвел промежуточные итоги боевых действий на Ближнем Востоке и вызванного ими раскола внутри западного альянса. Трамп вновь заявил, что "очень разочарован" НАТО. По его словам, союзники не внесли своего вклада. Затем он добавил: это было "испытание" для НАТО, он это запомнит и "никогда не забудет". После чего Трамп обратился к журналистам в зале заседаний: "Попомните мои слова через несколько месяцев".

На этот раз президент прошелся угрозами не только по британцам и испанцам, как делал это прежде. Он также ответил на критику из Германии, где заявили, что "война в Иране — не наша война". "Ну да, — заметил Трамп. — Конфликт на Украине тоже не "наш". Но мы помогали". Высказывание, которое он приписал "руководителю" Германии, Трамп назвал "крайне неуместным". Судя по всему, он перепутал критику президента Франка-Вальтера Штайнмайера, который счел конфликт с Ираном противоречащим международному праву, с заявлениями вице-канцлера Ларса Клингбайля и министра обороны Бориса Писториуса.

Окончательное решение Трамп еще не принял

Трамп часто и охотно всем угрожает, не делая различий между друзьями и противниками. Позже, в открытой части заседания кабинета министров, президента спросили о сообщениях в СМИ: Пентагон якобы рассматривает вариант перенаправить на Ближний Восток вооружения, изначально предназначенные Украине, поскольку за четыре недели конфликта с Ираном часть важных боеприпасов была израсходована. Трамп не стал прямо это подтверждать, но заявил, что это обычная практика.

Еще во время недавнего визита канцлера Германии Фридриха Мерца в Вашингтон, вскоре после начала боевых действий, немецкие дипломаты выражали опасения касательно того, что эскалация на Ближнем Востоке может негативно сказаться на военной помощи Киеву. Теперь же вопрос прозвучал острее: может ли Трамп наказать европейцев за отсутствие поддержки в конфликте с Ираном, отказав Украине в поставках оружия?

По данным газеты The Washington Post, окончательное решение о перенаправлении вооружений пока не принято. В первую очередь речь идет о ракетах для противовоздушной обороны, прежде всего для комплексов ПВО Patriot и THAAD. Министерство обороны ограничилось заявлением о том, что Пентагон обеспечит американские войска и войска их союзников всем необходимым для ведения боевых действий и победы.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в четверг, что американские вооружения, включая ракеты-перехватчики, "продолжают поступать на Украину". По программе, запущенной в июле прошлого года, уже поставлено 75 % всех управляемых ракет для украинских систем Patriot, а также 90 % боеприпасов для других систем ПВО. Эта техника, подчеркнул Рютте, для Киева "жизненно необходима".

Недовольство длительными сроками поставки от американских компаний

Программа поставок называется PURL — Prioritized Ukraine Requirements List, "Перечень приоритетных потребностей Украины". Речь идет о списке вооружений и боеприпасов, которые Киеву срочно необходимы и которые США могут поставить из собственных запасов. Именно на такой схеме и строилась новая договоренность, которую Рютте согласовал с Трампом. В отличие от прежнего порядка США больше не оплачивают поставки сами, но продолжают предоставлять вооружения, если союзники берут расходы на себя. В прошлом году они потратили на это свыше 4 миллиардов долларов. На этот год США заявляли объем в 15 миллиардов. Пока же союзники официально выделили лишь 600 миллионов долларов.

По словам инсайдеров, главная причина сдержанности союзников кроется в том, что пакеты помощи в размере 500 миллионов долларов выглядят недостаточно привлекательными. Большинство стран хотели бы финансировать прежде всего противовоздушную оборону. Однако в последнее время она составляла лишь четверть суммы таких пакетов. Поэтому министр обороны Германии Борис Писториус в середине февраля пошел на необычный инициативный шаг: если союзники предоставят 30 управляемых ракет для систем Patriot, пообещал он, Германия добавит еще пять из своих запасов. Это звучало как выгодная сделка, но пока так и не было реализовано.

Военные специалисты опасаются, что подобное оружие станет еще более дефицитным, поскольку запасы нужно пополнять не только США из-за конфликта с Ираном, но и их союзникам в регионе. По словам Зеленского, за первые четыре дня иранского конфликта они вместе выпустили больше ракет Patriot, чем Украина получила за четыре года. Речь идет примерно о 800 ракетах при годовом производстве в 750 штук.

Члены альянса также этим обеспокоены, они и раньше жаловались на долгие сроки поставок от американских компаний. Недавно министру обороны одной из восточных стран сообщили, что ему придется ждать семь лет поставки управляемых ракет для норвежско-американской системы NASAMS. Министр, как сообщается, ответил, что не знает, "будет ли его страна существовать к тому времени".

Сенат США по-прежнему настроен в пользу Украины

В НАТО, однако, отвергают версию о том, что США якобы хотели использовать платежи союзников по программе PURL для пополнения собственных запасов. Газета The Washington Post сообщала, что 750 миллионов долларов могли быть освоены не по назначению. "Все, что союзники по НАТО и их партнеры оплатили по программе PURL, было доставлено Украине или поставляется на постоянной основе", — заявила представитель альянса.

Внутри альянса, напротив, говорят, что союзники немного отстают в вопросе финансирования. Оружие в любом случае оплачивается только после того, как оно прибывает на Украину. Уже по одной этой причине Пентагон не может "украсть" деньги. На самом деле, сотрудничество между вооруженными силами продолжается на достаточно профессиональном уровне.

Тот факт, что Пентагон перераспределяет средства, одобренные Конгрессом, сам по себе не является чем-то необычным. Это относится к сфере административного ведения и не требует согласия Конгресса, хотя сенаторов и депутатов необходимо уведомлять. Однако у законодателей может появиться другой рычаг влияния, если у них сложится впечатление, что при перенаправлении предназначенного Украине вооружения на Ближний Восток на первом месте стоит стремление наказать европейских союзников по НАТО.

Так, Пентагон обратился к Конгрессу с просьбой выделить 200 миллиардов долларов, чтобы покрыть военные расходы на Ближнем Востоке. Министр обороны Пит Хегсет при этом заявил, что сумма еще может измениться: борьба с "плохими парнями", заявил он, стоит денег.

Для республиканца Майка Джонсона, спикера Палаты представителей, этот вопрос станет следующим испытанием. Он обладает лишь незначительным большинством и должен противостоять критике внутри своей собственной партии. В Сенате же республиканское большинство под руководством Джона Туна по-прежнему в основном состоит из сторонников Украины. Там могут увязать одобрение средств с важным условием: Украину нельзя наказывать за то, что европейские союзники не бросились помогать Америке в районе Персидского залива.