Бригадный генерал Шекарчи: сейчас Америка ищет способ достойного бегства от войны в Персидском Заливе (Farda, Иран)

Генерал Шекарчи: главной стратегией США становится почетное бегство от войны

Ситуация в Ормузском проливе никогда не вернется к прежнему состоянию, передает Farda слова пресс-секретаря ВС Ирана бригадного генерала Абольфазла Шекарчи. Инициатива находится прочно в руках иранских военных, и главной стратегией США становится почетное бегство от войны, заявил он.

Пресс-секретарь Вооруженных сил страны заявил, что ситуация в Ормузском проливе уже никогда не вернется к прежнему состоянию. И при этом подчеркнул: "Даже если это противостояние закончится, у нас есть ряд условий, невыполнение которых заставит нас продолжить войну против Америки".

Информагентство ISNA: Как заявил пресс-секретарь Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазл Шекарчи в интервью 26 марта 2026 года, Исламская Республика после 12-дневной войны летом прошлого года поменяла свою военную доктрину, которая ранее была оборонительной, на наступательную. При этом он добавил, что это, однако, не подразумевает вторжения на чужую территорию, – то, что постоянно делают США, называя при этом такое положение вещей "обороной". "То есть они вторгаются на чужую территорию, нарушают границы других стран, называя это обороной" – пояснил он.

За все прошедшие 47 лет существования Исламской Республики, она, объясняет Шекарчи, не вторгалась ни в одну из стран и никогда ни на кого не нападала. Нынешняя же наступательная доктрина Ирана подразумевает, что если какая-либо страна совершит нападение на нас, мы продолжим атаковать ее и не прекратим это делать до тех пор, пока она не будет полностью разгромлена. То есть по сути это остается, подчеркнул он, оборонительной стратегией, которая будет осуществляться до тех пор, пока не приведет к победе, и пока враг не будет повержен и наказан. И наказание врага, привлечение его к ответственности будут оставаться на повестке дня, пока тень войны не будет навсегда снята с Исламской Республики.

"И мы уже совершили величайшее наказание нашего главного врага, поскольку сегодня ситуация такова, что если американцы захотят снова оказаться в той ситуации, в которой они были на момент 28 февраля, им для этого потребуется целых пять лет" – заявил верховный представитель Вооруженных сил. Главное, по его словам, заключается в том, что сейчас американские военные не могут ничего поставить мощи Ирана – противник полагался на свою военную технику, но вынужден был увидеть, что эта техника не справляется. Америка использовала против Ирана свою самую передовую военную технику, но теперь этой техники у нее нет. И даже если она начала бы воевать со всем миром, она использовала бы эту же самую технику, которая сейчас используется против Исламской Республики и которая фактически уничтожена. "Американцы свыше 50 лет инвестировали в регион Западной Азии, но фактически это были не инвестиции, а эксплуатация народов, живущих здесь, под предлогом установления безопасности. То есть они торговали своей военной техникой, используя получаемые деньги для строительства здесь же своих военных баз, утверждая при этом, что они "обеспечивают безопасность" этих стран", – поясняет бригадный генерал.

17 военных баз региона уже уничтожены

Американцы, сообщил Шекарчи, создавали в регионе свои военные базы, но сейчас 17 из них уже уничтожены, и они не смогли их отстоять. Это считать победой или поражением? И если эти базы и защищали безопасность, то только Израиля, чтобы он продолжал свою агрессивную политику и расширял зону своего влияния в регионе.

Как подчеркнул верховный представитель Вооруженных сил Ирана, израильтяне никогда не отказывались от лозунга "Наша безопасность от Нила до Евфрата". Они следовали этому лозунгу, используя различные методы и ухищрения, продолжали это делать, но сейчас в этой войне их жизненно важная инфраструктура уничтожается. И это означает, что, помимо уничтожения американских баз, в этой войне разрушается, выводится из строя вся израильская оборонительная инфраструктура. Сердцем влияния Америки в регионе был Израиль, но сейчас его инфраструктура уже уничтожена, и весь мир увидел, что его армия, как и американская, были лишь бумажным тигром. "Американцы впервые вынуждены покидать свои военные базы, – добавилШекарчи. – А те, кто выжил после наших атак, прячутся по отелям. Они, таким образом, использую инфраструктуру региона, от пристаней и портов, до гражданских учреждений, как живой щит".

"Мы требуем от местных мусульманских государств показать убежища, где сейчас скрываются американцы, – продолжил Шекарчи. – И нам придется выявлять места их убежищ и наказывать их, чтобы отомстить за всех наших мучеников, как и за весь ущерб, причиненный Ирану. И даже если война закончится, у нас есть условия, от выполнения которых мы не откажемся в пользу американцев, если таковые не будут выполнены".

По итогам 12-дневной войны июня прошлого года, продолжил Шекарчи, системы ПВО Ирана модернизировались усилиями молодых ученых и специалистов и благодаря им, достигли таких результатов, что смогли уничтожать американские истребители F-35. И мощь эта продолжает расти еще более быстрыми темпами.

Ситуация с Ормузским проливом уже не будет прежней

Что касается контроля Ирана над Ормузским проливом, то, как пояснил Шекарчи, четыре условия, выдвинутые Верховным лидером страны относительно пролива, должны быть выполнены. И несомненно, что ситуация в проливе уже не вернется полностью к прежнему состоянию.

"Американцы, – продолжил представитель Вооруженных сил, – уже понесли большой ущерб и не смогли это скрыть. Они были вынуждены признать, что самолеты F-35, способные уклоняться от радаров, как самолеты пятого поколения, больше, однако не будут в безопасности. И не смогли скрыть и того, что заправщики также не смогут свободно, как раньше, доставлять топливо истребителям. Они не смогли скрыть, что наша армия, пока наносила удары по американцам, была надежно укрыта и они не могли ее обнаружить, а если и могли, то их удары не наносили ей вреда. Но она сама продолжала наблюдать за американцами и, в свою очередь, наносить по ним удары".

Как разъяснил высокопоставленный представитель Вооруженных сил, страны региона задают вопрос: американцы и израильтяне воюют с Ираном, но ответные удары получают и страны региона, почему? "Но с какой территории, с каких вод, с какого неба они на нас нападают? Если мы будем принимать такую ситуацию и не отвечать, война станет односторонней, а таких войн не бывает", – дал ответ Шекарчи.

"Они сами, – продолжил он, – подготовили свою территорию для участия в войне. А Иран не может просто стоять и позволять наносить по себе удары – он должен отвечать и тоже наносить удары по той территории, где враг находится. Если американские захватчики, по получаемым Ираном данным, скрывается в отелях соседних стран, то такой отель уже становится укрытием и убежищем для врага, то есть военным объектом американцев".

Суверенитет стран региона – объект уважения со стороны Ирана

"Не укрывайте американцев в своих городах, пусть они остаются на своих базах, и тогда вы не понесете никакого ущерба", – подчеркнул Шекарчи, обращаясь к странам региона. Как пояснил он, Иран уважает суверенитет соседних стран, и еще больше он уважает суверенитет соседних народов, поскольку все мусульмане – это единая нация, и Иран не хочет, чтобы мусульмане проливали кровь.

Пресс-секретарь Вооруженных сил рассказал, что нанесенный Ираном ущерб, и американцам, и режиму Израиля за вторую неделю войны был большим, чем ущерб, понесенный ими на первой неделе. И эта же ситуация продолжилась и на третью неделю. Весь мир наблюдает за действиями Ирана, и Соединенные Штаты, как и израильский режим, не могут скрыть наносимый им ущерб. Хотя они постоянно заявляют, что ими контролируется воздушное пространство Ирана, но ввиду того, какой ущерб им наносится и в первые недели войны, и позднее, народы мира смогут сделать вывод, кто на самом деле контролирует воздушное пространство Ирана – они или же ракеты и БПЛА Военно-морских сил Исламской Республики.

НАТО не желает следовать за Дональдом Трампом

Как отметил командующий Шекарчи, даже страны-члены НАТО не хотят присоединяться к США в этой войне, и задают вопрос: зачем нам создавать проблемы самим себе и ставить под угрозу нашу безопасность? Дональд Трамп уже много дней просит о помощи, но помощи нет, а это значит, что этой войной уничтожен и договор и блок НАТО, действовавший уже много десятков лет. Он также добавил, что инициатором и организатором этой войны являются США, но почему-то они хотят заставить весь мир оплачивать издержки этой войны. И поведение стран НАТО, отказывающих США в помощи, показывает, что мир давно уже изменил свое отношение к США.

"Мы потеряли наших близких и потеряли дорогого иранцам лидера страны и лидера всех мучеников, павших за идеалы исламской революции", – напомнил Шекарчи. "Это величайшая трагедия для нашего народа. Но, несмотря на эту трагедию, мы будем и далее следовать по нашему пути и противостоять системе господства и угнетения под руководством нашего нового лидера, Сейида Моджтаба Хоссейни Хаменеи, и станем еще сильнее, чем прежде", – заключил он.

Америка хочет найти достойное бегство от войны и попытаться сохранить лицо

"Похоже, сегодня главной стратегией США становится почетное бегство от войны: они уже задумываются о почетном побеге, пока не о позорном", – отмечает Шекарчи и продолжает: "Они буквально бьют во все двери и стены, чтобы обеспечить себе этот почетный побег. Они хотя сбежать, потому что не привыкли, если им дают решительный отпор.Они начинают осознавать: чем больше они будут оставаться в этой войне, тем больше вреда им будет нанесено. Они обращаются к разным странам, ищут посредничества, но с другой стороны, временами снова выдвигают ультиматумы – если вы, мол, этого не сделаете, то мы сделаем то и то. Но они так делали и раньше, а мы привыкли не обращать на это внимание".

Источники, близкие к израильскому режиму, как рассказал Шекарчи, утверждают, что за весь период конфликта нанесли противнику потери численностью в 1321 человек, тогда как сами якобы потеряли "от 6 до 10" человек. "Но я, – говорит Шекарчи, – хотел бы упомянуть только один наш удар, который пришелся по месту дислокации в районе Хайфы. В результате только этого удара одной иранской ракеты потери составили 100 человек – 60 раненых и 40 убитых. А теперь подумайте, сколько же смертей могли уже причинить сотни иранских ракет и беспилотников, которые ежедневно обрушиваются на этот режим".

Как рассказал Шекарчи, в результате атак, осуществленных Ираном, пострадал Центр командования ВВС Израиля, пресс-служба премьер-министра с залом заседаний, разного рода центры стратегического планирования, центр ядерных исследований, разные предприятия оборонной промышленности. При этом везде были и человеческие потери, и даже по собственному признанию израильской стороны, число пострадавших составило около 9000 человек. Однако при этом говорилось только о раненых, и ни разу не упоминалось число погибших – как будто многотонные заряды и боеголовки ракет способны только ранить, но будто никого не убивают, попадая на израильскую территорию. Как если бы в результате их попаданий пробивается чугун, железобетон, но плоть и кожа чудесным образом остаются целыми и невредимыми.

(…)

Пресс-секретарь Вооруженных сил Исламской Республики отметил, что оценить потери в армии США несколько сложнее, чем у израильтян, поскольку американские военные рассредоточены по множеству баз в странах Залива. Хотя очевидно, что потери американцев значительно выше. В качестве примера можно привести атаку на один из отелей, который как укрытие использовали американские солдаты и командиры и который пострадал в результате обстрела: известно, что после обстрела в нем погибло и было ранено около 160 человек. Но несмотря на то, что это был отель, –добавил Шекарчи, – известно, что в тот момент в нем не было ни местных жителей, ни туристов – он полностью был занят американскими военными. Это была атака, произведенная в один из первых дней войны. Также можно упомянуть базу Пятого флота США в Бахрейне, где после атаки круглые сутки работали более 100 санитарных машин скорой помощи и вертолетов для перевозки раненых и погибших. По меньшей мере, от 600 до 800 американцев было убито, и около 5 тысяч получили ранения. Но это информация, полученная из местных источников.

"Американцам и сионистам не могло даже прийти в голову, что после гибели Верховного лидера страны, Исламская Республика и народ смогут избрать нового лидера", – отметил Шекарчи, добавив, что лидер может быть избран даже в тяжелейшие для страны времена. Руководство и система управления сохранились в прежнем виде, и вся мусульманская умма (община – прим. перев.) продолжает получать поддержку нового руководства.

Инициатива в войне – в руках Вооруженных сил Ирана

Инициатива, как подчеркнул представитель Вооруженных Сил, находится прочно в руках иранских военных. Иранские военные и командующие никогда не давали обещаний, которые не в состоянии выполнить. Если они где-то не наносили удар, то это означало, что там американские военные отступили сами. И сейчас, когда американцы говорят, что будут наносить удары по нефтяной и топливно-энергетической инфраструктуре Ирана, то они получат ответ и удар в несколько раз сильнее.

Помимо военных, добавил Шекарчи, продолжают слаженно работать вся государственная служба и гражданские чиновники. Об этом говорит хотя бы тот факт, что, хотя Америка и ведет против Ирана войну всеми силами, на рынке страны нет перебоев с товарами, в том числе первой необходимости.

Воля иранского народа к сопротивлению остается такой же, какой и была в первый день войны, она не сломлена и укрепляется день ото дня, пока идут сражения. Иранская нация не капитулирует ни при каких обстоятельствах – враг должен исключить даже мысль об этом. Он сам будет поставлен на колени перед героической иранской нацией, подытожил пресс-секретарь Вооруженных сил Исламской Республики.

* Для удобства читателей перевод публикации приводится с сокращениями