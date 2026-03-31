Иран вывел из строя самолет ДРЛО E-3 "Сентри" ВВС США на авиабазе "Принц Султан" в Саудовской Аравии

ЦАМТО, 30 марта. В ходе комбинированного ракетно-дронового удара по авиабазе "Принц Султан" (Саудовская Аравия) 27 марта ВКС КСИР вывели из строя самолет ДРЛО E-3G "Сентри" ВВС США и нанесли повреждения нескольким самолетам-заправщикам KC-135 "Стратотанкер".

По данным Air & Space Forces Magazine, ранения получили не менее 12 военнослужащих США, двое – в тяжелом состоянии. Центральное командование ВС США (CENTCOM) отказалось от официальных комментариев. Степень повреждений E-3 официально не подтверждена.

По оценке изданий Air & Space Forces Magazine и Defence Security Asia, объем ущерба машины делает ее практически невосстановимой – это первый подтвержденный боевой выход из строя самолета E-3 в истории американских ВВС. Стоимость одного E-3 оценивается в 300-500 млн. долл. в зависимости от комплектации и учета инфляции.

На авиабазе "Принц Султан" до удара были сосредоточены шесть E-3 из состава 963-й эскадрильи воздушного предупреждения и управления – значительная доля оставшегося парка ВВС США, который по состоянию на начало 2026 года насчитывал около 22 машин (против 36 ед. в 2015 году). Самолеты обеспечивали круглосуточный воздушный контроль операции "Эпическая ярость", координируя целеуказание для авиации с авианосца "Авраам Линкольн" и наземных авиабаз в регионе.

Уничтожение E-3 произошло в условиях крайне неопределенного статуса программы их замены. В феврале 2023 года ВВС США выбрали E-7A "Веджтэйл" компании Boeing в качестве замены E-3 и заключили первоначальный контракт стоимостью до 1,2 млрд. долл. на начало опытно-конструкторских работ.

В августе 2024 года компания Boeing получила контракт на 2,56 млрд. долл. на ускоренное создание двух прототипов E-7A, а 12 марта 2026 года ВВС США подписали с Boeing два дополнительных контракта на общую сумму 2,43 млрд. долл., увеличив совокупную стоимость программы до примерно 5,01 млрд. долл.

Поставка прототипов ожидается в 2028 году, серийных машин – не ранее 2030-2031 годов. Однако в июне 2025 года министр обороны США Пит Хегсет на слушаниях в Конгрессе поставил под сомнение целесообразность программы, предложив перейти к замене E-3 на палубный E-2D "Эдвансд Хокай" и космические средства наблюдения. В июле 2025 года Комитет по ассигнованиям Сената предотвратил фактическую отмену программы, включив в законопроект об оборонных расходах на 2026 ф.г. 647 млн. долл. на продолжение разработки E-7. В начале марта 2026 года финансирование было окончательно подтверждено в рамках принятого бюджета ВВС. Таким образом, на момент поражения E-3 на авиабазе "Принц Султан" ВВС США не располагали ни одним готовым серийным E-7.

Выход из строя одного E-3G в условиях активных боевых действий создает значительный разрыв в системе воздушного командования, управления и контроля (C2) группировки ВВС США в регионе. Флот E-3 систематически сокращается с 2022 года: часть машин выведена в резерв из-за острой нехватки запасных частей – Boeing 707, на базе которого создан E-3, снят с производства в 1992 году, что существенно затрудняет техническое обслуживание. В сложившихся условиях ВВС США вынуждены привлекать к задачам воздушного командования и контроля самолеты ДРЛО E-2D "Эдвансд Хокай" ВМС США, а также ресурс союзников – в частности, E-7A ВВС Австралии и Великобритании, уже эксплуатирующих эти машины в регионе.