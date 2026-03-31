Войти
ЦАМТО

Минобороны Индии подписало с "Рособоронэкспортом" контракт на закупку ЗРПК "Тунгуска"

Зенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска"
Зенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска".
Источник изображения: Вадим Савицкий/?пресс-служба Минобороны РФ/?ТАСС

ЦАМТО, 30 марта. Минобороны Индии объявило о подписании контрактов общей стоимостью 8,58 млрд. рупий (90,44 млн. долл.) на поставку ЗРПК "Тунгуска", а также инспекцию (заводского уровня) морских патрульных самолетов P-8I "Нептун".

Контракты были подписаны 27 марта в Нью-Дели.

Контракт стоимостью 4,45 млрд. рупий (46,9 млн. долл.) на закупку зенитных ракетно-пушечных комплексов "Тунгуска" для Сухопутных войск Индии был подписан с АО "Рособоронэкспорт" в присутствии заместителя министра обороны Индии Раджеша Кумара Сингха. ЗРПК должны стать элементом эшелонированной системы противовоздушной обороны Индии и обеспечить защиту от воздушных угроз, включая беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты.

Как заявлено, соглашение еще больше укрепит индийско-российское стратегическое оборонное партнерство.

ЗРПК "Тунгуска-М1" предназначен для защиты подразделений Сухопутных войск от низколетящих самолетов и вертолетов, крылатых ракет, а также борьбы с легкобронированными наземными целями и живой силой противника. Для этого комплекс оснащен комбинированным ракетно-пушечным вооружением, включая два двуствольных зенитных автомата 2А38М и ЗУР 9М311-1М. ЗРПК обеспечивает поражение целей автономно или в составе подразделения на месте, в движении, с коротких остановок в любое время суток на дальностях 2,5-10 км и высотах 15-3500 м ракетным вооружением и на дальностях 0,2-4 км и высотах 0-3000 м – пушечным. Расчет установки – 4 человека, возимый боекомплект – 8 ЗУР и 1904 30-мм боеприпаса.

По данным последнего ежегодника The Military Balance 2026, на вооружении СВ Индии может состоять до 80 ЗРПК "Тунгуска".

Поставляемые в рамках нового контракта системы предназначены для пополнения и обновления парка в условиях нарастающей угрозы тактических БЛА и барражирующих боеприпасов.

Индия реализует многоуровневую доктрину ПВО: ЗРПК "Тунгуска" занимает в ней нишу ближнего рубежа (до 10 км) совместно с ПЗРК "Игла-С" (производство Adani Defence Systems по лицензии "Рособоронэкспорта") и перспективными ПЗРК VSHORADS-NG разработки DRDO, прошедшими испытательные стрельбы на полигоне Покхаран в октябре 2024 года.

Сделка состоялась на фоне более широкого курса Нью-Дели на диверсификацию поставщиков военной техники при сохранении зависимости от российских платформ в сегменте бронетехники и систем ПВО.

Контракт стоимостью 413 крор рупий на проведение инспекции (заводского уровня) морских патрульных самолетов P-8I "Нептун" ВМС Индии заключен в рамках программы "Покупай индийское" со 100% национальным содержанием с дочерней компанией Boeing - Boeing India Defense Private Ltd. Контракт обеспечит техническое обслуживание парка самолетов P8I на территории страны, что соответствует государственной концепции "Атманнирбхар Бхарат" (Самодостаточная Индия).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
2А38
2А38М
P-8 Poseidon
Тунгуска
Компании
Boeing
DRDO
РОЭ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
