Минобороны Индии подписало с "Рособоронэкспортом" контракт на закупку ЗРПК "Тунгуска"

ЦАМТО, 30 марта. Минобороны Индии объявило о подписании контрактов общей стоимостью 8,58 млрд. рупий (90,44 млн. долл.) на поставку ЗРПК "Тунгуска", а также инспекцию (заводского уровня) морских патрульных самолетов P-8I "Нептун".

Контракты были подписаны 27 марта в Нью-Дели.

Контракт стоимостью 4,45 млрд. рупий (46,9 млн. долл.) на закупку зенитных ракетно-пушечных комплексов "Тунгуска" для Сухопутных войск Индии был подписан с АО "Рособоронэкспорт" в присутствии заместителя министра обороны Индии Раджеша Кумара Сингха. ЗРПК должны стать элементом эшелонированной системы противовоздушной обороны Индии и обеспечить защиту от воздушных угроз, включая беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты.

Как заявлено, соглашение еще больше укрепит индийско-российское стратегическое оборонное партнерство.

ЗРПК "Тунгуска-М1" предназначен для защиты подразделений Сухопутных войск от низколетящих самолетов и вертолетов, крылатых ракет, а также борьбы с легкобронированными наземными целями и живой силой противника. Для этого комплекс оснащен комбинированным ракетно-пушечным вооружением, включая два двуствольных зенитных автомата 2А38М и ЗУР 9М311-1М. ЗРПК обеспечивает поражение целей автономно или в составе подразделения на месте, в движении, с коротких остановок в любое время суток на дальностях 2,5-10 км и высотах 15-3500 м ракетным вооружением и на дальностях 0,2-4 км и высотах 0-3000 м – пушечным. Расчет установки – 4 человека, возимый боекомплект – 8 ЗУР и 1904 30-мм боеприпаса.

По данным последнего ежегодника The Military Balance 2026, на вооружении СВ Индии может состоять до 80 ЗРПК "Тунгуска".

Поставляемые в рамках нового контракта системы предназначены для пополнения и обновления парка в условиях нарастающей угрозы тактических БЛА и барражирующих боеприпасов.

Индия реализует многоуровневую доктрину ПВО: ЗРПК "Тунгуска" занимает в ней нишу ближнего рубежа (до 10 км) совместно с ПЗРК "Игла-С" (производство Adani Defence Systems по лицензии "Рособоронэкспорта") и перспективными ПЗРК VSHORADS-NG разработки DRDO, прошедшими испытательные стрельбы на полигоне Покхаран в октябре 2024 года.

Сделка состоялась на фоне более широкого курса Нью-Дели на диверсификацию поставщиков военной техники при сохранении зависимости от российских платформ в сегменте бронетехники и систем ПВО.

Контракт стоимостью 413 крор рупий на проведение инспекции (заводского уровня) морских патрульных самолетов P-8I "Нептун" ВМС Индии заключен в рамках программы "Покупай индийское" со 100% национальным содержанием с дочерней компанией Boeing - Boeing India Defense Private Ltd. Контракт обеспечит техническое обслуживание парка самолетов P8I на территории страны, что соответствует государственной концепции "Атманнирбхар Бхарат" (Самодостаточная Индия).