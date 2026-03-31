Применение ИИ в боевых действиях. Palantir создает "мозг" для американской цепочки нанесения ударов (Süddeutsche Zeitung, Германия)

SZ: излишнее применение ИИ в войне может привести к росту числа случайных жертв

Искусственный интеллект навсегда изменил облик современной войны, пишет SZ. Пентагон официально адаптирует передовую ИИ-систему и тем самым связывает свою оборонную стратегию с технологиями Кремниевой долины. Но эксперты бьют тревогу: чрезмерное использование "черного ящика" алгоритмов грозит обернуться чудовищными трагедиями.

Томас Кирхнер (Thomas Kirchner)

Эта новость, возможно, уже мало кого удивит, но ее значение для нынешней и будущей оборонной политики США трудно переоценить. Пентагон сделал ставку на американскую компанию Palantir как на ключевого поставщика технологий для ведения боевых действий с опорой на искусственный интеллект (ИИ).

Об этом сообщило новостное агентство Reuters, оно ссылается на письмо, которое замминистра обороны США Стив Файнберг 9 марта направил руководителям подразделений Пентагона. В письме он распорядился внести систему Palantir Maven Smart System (система, использующая возможности искусственного интеллекта и машинного обучения для оптимизации процессов на поле боя — прим. ИноСМИ) в официальную программу закупок еще до конца финансового года, то есть до сентября. Это означает принятие системы на вооружение во всех видах вооруженных сил и долгосрочное финансирование по отдельной строке бюджета.

Надзор за новым программным комплексом в ближайшее время перейдет от Национального агентства геопространственной разведки, отвечающего за картографическую и геоаналитическую обработку данных, к Управлению Пентагона по цифровым технологиям и искусственному интеллекту.

Программная экосистема, объединяющая модели ИИ и данные со спутников, беспилотников и сенсоров

Этот шаг еще сильнее привязывает Пентагон к компании Palantir. Компания, одним из основателей которой был инвестор Питер Тиль, вызывает споры из-за поставок государственным ведомствам систем для объединения разведданных: они позволяют следить за людьми куда точнее и прицельнее, чем прежде. Одновременно Palantir предоставляет вооруженным силам важные инструменты. Уже много лет компания играет ключевую роль в проекте Project Maven Министерства обороны США, запущенном в 2017 году. После того как Google вышла из проекта в 2018-м, Palantir взяла на себя основную часть разработки.

Изначально задача сводилась к тому, чтобы с помощью ИИ автоматически анализировать военные фото- и видеоматериалы. Теперь же выросла целая программная экосистема: она объединяет модели ИИ, сводит воедино разведданные из источников вроде спутников, беспилотников и различных датчиков, а главное — предоставляет своего рода интерфейс для работы. Эта "живая" среда, где решения принимаются на основе данных и ИИ в режиме реального времени, все глубже встраивается в оперативные процессы. И Пентагон, и Palantir называют получившуюся систему Maven Smart System.

По данным ряда СМИ, в январе система MSS активно помогала в операции по похищению главы Венесуэлы Николаса Мадуро. В военной кампании против Ирана система тоже играет центральную роль, но не напрямую на поле боя. Как пишет издание The Wall Street Journal, ИИ прежде всего задействуют в разведке, планировании операций и логистике, то есть там, где раньше требовались огромные затраты по времени и человеческим ресурсам. Здесь эффект особенно заметен: в армиях, отмечает издание, непосредственно в боевых действиях обычно участвуют максимум два человека из десяти, остальные заняты обеспечением.

"Это превосходит все, что мы видели раньше"

Самый резкий скачок производительности ИИ дает при выявлении целей. Проблема уже давно состоит не в нехватке данных, а в их объеме: человек не в состоянии переварить такой поток информации. Раньше целые армии аналитиков изучали радиолокационные и спутниковые снимки, перехваченную связь и другие источники, чтобы спустя несколько дней или недель выдать рекомендацию по объекту для удара — будь то склад боеприпасов, машина или здание. ИИ справляется с этим за минуты.

"Это превосходит все, что мы видели раньше", — цитирует издание Financial Times специалиста по ИИ из Кембриджского университета. По ее словам, технологии позволяют вооруженным силам действовать при выборе целей с воздуха "с беспрецедентной скоростью и в беспрецедентном масштабе". Многие операции ранее были попросту невозможны, рассказал изданию WSJ начальник управления планирования израильского министерства обороны Ишай Коэн, — "просто потому, что не хватало людей" на ведение разведки.

В ходе проведения операции "Эпическая ярость" результаты уже заметны. По данным Пентагона, в первые 24 часа были поражены 2000 целей в Иране — резкий рост по сравнению с сопоставимыми боевыми действиями раньше, когда США требовалось шесть месяцев, чтобы нанести примерно столько же ударов. Планирование тоже ускорилось: благодаря ИИ для этого нужно меньше специалистов из разных областей, чем раньше.

Если меняется набор исходных данных или оценки отдельных экспертов, последствия для всей операции теперь можно пересчитать гораздо быстрее. В мае 2025 года адмирал ВМС США Фрэнк Уитворт формулировал итоги так: благодаря системе Maven "за один час удается принимать 1000 высококачественных решений — выбирать цели на поле боя или отсеивать их".

Однако существует и проблема: лица, принимающие решения, не могут понять, как боевая система выдает те или иные рекомендации.

В операциях вроде кампании против Ирана система Maven от компании Palantir действует как программный "мозг", пишет газета Financial Times. "Он поддерживает всю так называемую цепочку нанесения ударов" — от поиска и определения целей до выбора оптимального средства поражения и оценки нанесенного ущерба. Глава отдела ИИ Пентагона Кэмерон Стэнли недавно с энтузиазмом показал на конференции Palantir, на что способен Maven. По его словам, командованию больше не нужно просматривать "восемь или девять разных систем" — все сведено в единый интерфейс.

Эта технология дает США решающее преимущество в текущих конфликтах, утверждает основатель и глава Palantir Алекс Карп, тем более что революция ИИ, по его выражению, "реализуется дома" и является "сугубо американским" проектом. При этом систему Maven, добавляет он, успешно используют и другие государства Ближнего Востока. НАТО применяет систему с 2025 года, прежде всего, для поиска кораблей российского теневого флота.

Повышение статуса программы в Пентагоне серьезно продвигает Palantir вперед. У компании заключено несколько контрактов с правительством на сумму до 10 миллиардов долларов. Рыночная капитализация Palantir за прошлый год выросла более чем вдвое — до 370 миллиардов долларов. А в несекретном сегменте оборонных задач в дальнейшем Google будет предоставлять своих агентов искусственного интеллекта на базе Gemini — с возможностью позже задействовать их и в секретных процессах. Для целого ряда компаний и стартапов из Кремниевой долины ставка на оборонные технологии и ведение боевых действий сейчас начинает окупаться.

Проблема лишь в том, что и ИИ-"мозги" могут ошибаться. В качестве примера приводят удар, который, предположительно, был нанесен США по начальной школе на юге Ирана и унес жизни 175 детей. Был ли в этом замешан ИИ — например, на этапе выбора цели, — неизвестно. Но эксперты все громче предупреждают: в боевых действиях опасно чрезмерно полагаться на ИИ. Лица, принимающие решения, могут уже не понимать, почему система принимает те или иные решения.