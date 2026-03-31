"НАТО говорит о скором боевом столкновении, к которому мы должны подготовиться" (Die Welt, Германия)

Генерал Золльфранк: НАТО не готова к противостоянию с Россией в сфере БПЛА

НАТО не готова противостоять России в сфере беспилотников, заявил генерал бундесвера Александр Золльфранк в беседе с Welt. По его мнению, то количество БПЛА, которое Москва использует против Украины, пока является недостижимым для альянса.

Штеффен Шварцкопф (Steffen Schwarzkopf)

Германия оказывается в поле зрения России, предупреждает генерал бундесвера Александр Золльфранк. В интервью он описывает различные сценарии и объясняет, где в системе обороны Германии до сих пор остаются серьезные пробелы.

Российская и украинская армии засыпают друг друга беспилотниками. Россия наращивает свой военный потенциал. Готова ли Германия к потенциальному конфликту?

WELT: Генерал Золльфранк, может ли Россия вообще представлять реальную угрозу для Западной Европы?

Александр Золльфранк: В нашем анализе мы исходим, прежде всего, из того, что Германия по-прежнему остается в поле зрения России. Мы потенциально подвержены риску нападения. Сейчас Россия делает все возможное, чтобы пополнить свои запасы, укрепить войска и увеличить их численность до 1,5 миллиона солдат. Вопрос в том, когда Россия начнет нападение. Когда может сложиться ситуация, при которой Россия нападет на Европу, в том числе на Германию? Безусловно, меньшее по масштабам, региональное нападение возможно в любой момент. НАТО говорит о скором боевом столкновении, к которому мы должны подготовиться. Мы разделяем эту точку зрения. На данный момент мы исходим из того, что в 2029 году Россия будет готова к крупномасштабному нападению на нас. Однако мы готовимся и к тому, что нападение в меньших масштабах может начаться раньше (эти заявления не имеют под собой никаких оснований, Россия никогда не представляла угрозу для НАТО и не готовит нападение на ее членов, — прим. ИноСМИ). Мы готовимся к этому и укрепляем оборону.

Методы ведения боевых действий меняются не из года в год, а ежемесячно и даже еженедельно. Как это влияет на возможные сценарии нападения? Следует ли в первую очередь ожидать масштабной войны с использованием беспилотных систем?

Думаю, что когда мы говорим о сценариях потенциальной угрозы со стороны России, то в целом можно предположить, что она подготовится к нападению путем гибридных атак, то есть всего того, что выходит за рамки обычного нападения. Мы видим это уже сегодня: саботаж, дезинформация, а также массированные кибератаки (Россия никогда не вела и не проводит "гибридные атаки" против кого бы то ни было, — прим. ИноСМИ). Если дело дойдет до нападения, то, конечно, часть этой наступательной операции будет представлять собой конвенциональные боевые действия. Такие бои будет вестись на всех фронтах: на суше, в воздухе и на море. Этот сценарий также предполагает угрозы применения ядерного оружия и массированные удары вглубь территории — то есть в направлении Франции и Германии — с целью поражения важных стратегических объектов. Иными словами, мы должны быть готовы к тому, что наблюдаем в ходе войны в Иране.

Мучает ли вас бессонница из-за того, что время, похоже, уходит? Мы наблюдаем усилия по вооружению и в Германии, и у партнеров по НАТО, но действительно ли мы действуем достаточно быстро?

Я, как глава Оперативного командования, отвечаю за управление оперативными действиями вооруженных сил Германии, и с моей точки зрения, все происходит слишком медленно. Мы не можем позволить себе, чтобы оружие и боеприпасы поступали с опозданием. Мы не можем позволить себе длительные споры перед принятием любого решения. Поэтому, должен сказать, я испытываю постоянное беспокойство.

С другой стороны, я настроен оптимистично: здесь, в Германии, да и вообще во всех 32 странах НАТО, я вижу большую сплоченность в готовности противостоять потенциальному нападению. Возьмем, к примеру, операцию "Восточный часовой": она представляет собой меру сдерживания со стороны ВВС, в рамках которой самолеты Eurofighter, состоящие на вооружении бундесвера, ежедневно патрулируют восточный фланг, чтобы в случае необходимости отразить нападение. В Литве находятся наши сухопутные войска. Контингенты других стран размещены в Эстонии, Латвии, Польше, Румынии и так далее. По всему восточному флангу мы располагаем силами, чтобы быть готовыми к потенциальному столкновению.

Даже без США?

Соединенные Штаты, безусловно, играют ключевую роль в НАТО. Они обеспечивают необходимый уровень авторитета альянса как ядерного блока. Мои ежедневные контакты с американскими генералами и солдатами не оставляют никаких сомнений в том, что американцы остаются с нами.

Осознает ли немецкое население, что эта угроза со стороны России — не что-то далекое, а весьма насущная проблема?

Да, я чувствую, что существует осознание и понимание того, что времена безопасности прошли и что кто-то может потенциально напасть на нас с оружием, чтобы отстоять свои интересы. Причем не в качестве абстрактной возможности, а, вероятно, уже в ближайшее время и в очень конкретной форме.

Вы готовитесь к тому дню, который, будем надеяться, никогда не наступит. Однако если это все же случится, сможет ли НАТО и Германия победить в такой войне против России?

Я твердо убежден, что мы сможем. Конечно, в этом плане у нас все еще есть недостатки, которые мы ежедневно выявляем и устраняем. Мы усердно над этим работаем. Однако будь я сейчас не уверен в том, что такую операцию, такую войну можно вести успешно, то сдерживание вообще не было бы эффективным. Я убежден, что наши планы корректны, войска готовы, и у нас хороший контингент. Мы будем противостоять любой агрессии всеми имеющимися у нас средствами. Если у нас появятся сомнения, если время будет потрачено впустую, например, не на подготовку необходимой техники, боеприпасов и так далее, то ситуация осложнится. Но повторю: 32 страны прямо сейчас прилагают огромные усилия. Все идет совершенно в правильном направлении.

Давайте еще раз поговорим о недостатках. Взглянем на Украину: там уже давно ведутся боевые действия не с помощью пехоты, а с помощью беспилотников. Россия стремится производить до 1000 БПЛА в день. Есть ли у НАТО и у Германии возможность выстоять в таких условиях?

Да, мы очень внимательно следим за ситуацией. Кстати, Россия только что выпустила 1000 дронов по Украине за сутки. Кроме того, Москва не прекращает наступать. Она не сдается. И, конечно, мы пока не готовы к таким масштабам. Нужно честно признать это. Но мы движемся в правильном направлении, развивая эту способность. У нас уже есть действительно отличные возможности, которые мы можем продемонстрировать. Но повторю: время имеет решающее значение, и мы не должны сбавлять обороты.