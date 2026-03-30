Войти
ЦАМТО

WSJ: ущерб от повреждения техники США на Ближнем Востоке достиг, оценочно, 3 млрд. долларов

ЦАМТО, 27 марта. Ущерб от повреждения военной техники США на Ближнем Востоке достигает почти 3 млрд. долл., пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника Пентагона по бюджетным вопросам Элейн Маккаскер.

"Ущерб от боевых действий за первые три недели войны, вероятно, достиг 1,4-2,9 млрд. долл.", – цитирует "РИА Новости" сообщение Wall Street Journal.

Как напоминает агентство, ранее издание Foreign Policy писало, что США потребуются годы и миллиарды долларов на то, чтобы заменить уничтоженные Ираном современные американские радиолокационные системы AN/FPS-132 в Катаре и AN/TPS-59 в Бахрейне.

Среди техники, которую Пентагон, вероятно, захочет закупить в ближнесрочной перспективе в рамках запроса на выделение дополнительных 200 млрд. долл., направленного в Белый дом, перечисляются истребители F-15E Strike Eagle, F-35A Lightning II, самолеты заправщики KC-135 Stratotanker.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Продукция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
