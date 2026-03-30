Войти
ЦАМТО

НАТО: страны Восточной и Северной Европы до половины оборонных бюджетов тратят на закупки вооружений

Флаг НАТО.
Источник изображения: gazeta.ru

ЦАМТО, 27 марта. Страны Восточной и Северной Европы из числа членов НАТО до половины оборонных бюджетов тратят на закупку вооружений, тогда как "старая" Европа гораздо больше расходует на зарплаты военным и военные пенсии.

Как передает "РИА Новости", это следует из ежегодного доклада Североатлантического блока за 2025 год.

Согласно обнародованным данным, такие страны, как Польша, Румыния, Финляндия, Литва, Латвия, Венгрия тратят на вооружения гораздо больше среднего натовского стандарта в 20%. Польша – один из лидеров по расходам на оружие (почти 51% оборонного бюджета), за ней следуют Венгрия (48,19%), Литва (45,67%), Финляндия (порядка 44%), Латвия и Швеция (36%).

Аутсайдером стала Бельгия, которая тратит на закупку вооружений только чуть более 13% оборонного бюджета, при этом на зарплаты и пенсии военным королевство расходует более 34% оборонного бюджета.

Больше всего на персонал тратит Греция (почти 60%), Италия и Болгария (порядка 54%). Меньше всего – Люксембург – 16%, отмечает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Болгария
Венгрия
Греция
Италия
Латвия
Литва
Люксембург
Польша
Румыния
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
