Войти
ЦАМТО

ЦАМТО: высадка американского десанта на остров Харк будет иметь катастрофические последствия для США

Спутниковый снимок острова Харк
Источник изображения: Фото: Global Look Press/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

ЦАМТО, 27 марта. Высадка на иранский остров Харк американского десанта приведет к его полному уничтожению, это авантюра с катастрофическими для США потерями в военном и политическом смыслах.

Об этом в интервью "РИА Новости", заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

В ближайшие выходные в район Персидского залива должны прибыть несколько десантных кораблей ВМС США с подразделениями морской пехоты общей численностью порядка 5-7 тыс. человек. Обсуждается и вопрос о направлении в этот район бригады из состава 82-й воздушно-десантной дивизии. Общая численность американского экспедиционного корпуса может составить порядка 10-12 тыс. военных.

"В случае принятия президентом США Дональдом Трампом военно-политического решения о захвате иранского острова Харк, ключевого объекта в сфере отгрузки и экспорта нефти в Исламской Республике Иран, американский десант будет полностью уничтожен в кратчайшие сроки", – сказал И.Коротченко.

В качестве подтверждения решимости США продолжить боевые действия, по его словам, Пентагоном рассматривается возможность высадки американского десанта для захвата и удержания острова Харк в качестве важного американского аргумента для последующих военно-политических договоренностей с Тегераном о прекращении боевых действий и подписания перемирия. Однако само расположение острова Харк, а именно его близость к иранскому побережью, влечет для американцев очень большие проблемы.

И.Коротченко предупредил, что еще на подходе к острову, который находится в глубине Персидского залива, в районе узкого Ормузского пролива, по кораблям ВМС США будет нанесен массированный иранский удар с использованием как дронов и безэкипажных катеров, так и береговой артиллерии, а также реактивных систем залпового огня. Уже здесь для американцев начнутся критичные потери.

"Но, даже деблокировав и миновав Ормузский пролив и высадившись на остров Харк, который представляет собой практически сплошной нефтяной терминал с заполненными емкостями для хранения, любой удар иранцев по острову уничтожит весь американский контингент, который просто сгорит в нефтяном огне. Для США и самого Трампа это будет иметь колоссальные негативные последствия в политическом и имиджевом планах", – сказал И.Коротченко.

Что касается самой операции по высадке на остров Харк, то вариант с использованием Пентагоном десантных катеров с кораблей или территории близлежащих стран наименее уязвим, хотя тоже несет большие риски из-за ударов по ним на маршруте следования иранских дронов и безэкипажных катеров-камикадзе. Использование же американцами для высадки на остров Харк вертолетов и конвертопланов приведет к тому, что иранская ПВО получит возможность прямого поражения американских воздушных целей, в том числе с использованием переносных зенитных ракетных комплексов, которыми оснащены иранские подразделения, обеспечивающие охрану и безопасность острова.

"В любом случае риски, как прямых потерь военных, так и репутационных, для США являются критическими. В подобных условиях санкция на проведение десантной операции – это просто прямая военно-политическая авантюра, которая приведет к катастрофе – гибели многих сотен американских военнослужащих", – заключил И.Коротченко.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.03 04:58
  • 15281
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.03 04:51
  • 843
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 30.03 03:23
  • 1
Сценарии развития конфликта с Ираном: Трамп ищет выход (Süddeutsche Zeitung, Германия)
  • 30.03 02:55
  • 1
Путин назвал СВО праведным боем за мирную жизнь будущих поколений
  • 30.03 02:45
  • 3
Трамп и ближайший союзник Путина: к чему внезапное сближение (Newsweek, США)
  • 29.03 19:24
  • 1
В США разработали беспилотный пикап с установкой РЭБ для борьбы с дронами
  • 29.03 17:29
  • 13
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В
  • 29.03 15:54
  • 3
Российский проект по замене чипов Texas Instruments просрочен на 3,5 года, освоено ли производство — неизвестно
  • 29.03 15:42
  • 1
На Украине создали скоростной дрон-перехватчик
  • 29.03 08:43
  • 110
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 29.03 04:44
  • 0
Комментарии к "Применение F-22 для ударов по Ирану с базы в Израиле вызвало дискуссию в США" и к "Американские «Бородавочники» назвали главным кошмаром ВМС Ирана"
  • 29.03 02:04
  • 2
Италия бесплатно передаст Индонезии списанный авианосец "Джузеппе Гарибальди"
  • 29.03 01:05
  • 0
Комментарий к "Глава Военного комитета НАТО: "стена дронов" на восточном фланге Европы находится в стадии тестирования"
  • 28.03 22:20
  • 1
Если Прибалтике не ответить, дело дойдёт и до «беспилотной» блокады Калининграда
  • 27.03 21:20
  • 2
Комментарий к "Самолеты вертикального взлета: тупик или будущее авиации"