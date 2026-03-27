«Российский Starlink»: критически важные узлы группировки «Рассвет» создавались внутри компании и адаптировались под требования серийного выпуска

Локализация всех критических узлов разработки спутников «Рассвет» компании «Бюро 1440» сыграла важную роль в их серийном производстве, о чем заявили в пресс-службе Московского авиационного института (МАИ).

Важную роль сыграла локализация разработки всех критических узлов. Системы энергопитания, связи, двигательные установки - все это создавалось внутри компании и в кооперации с партнерами, но с самого начала адаптировалось под требования серийного выпуска. Это позволило избежать типичной для космической отрасли ситуации, когда уникальный, дорогостоящий аппарат приходится перепроектировать практически с нуля для каждого нового экземпляра.

Разработчики использовали опыт, накопленный в ходе миссий «Рассвет-1» и «Рассвет-2»: «Вместо того чтобы перепроектировать аппараты, инженеры создали новое решение».

Ранее на орбиту вывели первые 16 спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет». Космические аппараты интегрируют систему связи на архитектуре 5G NTN, обновленную систему энергопитания, терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменную двигательную установку.

Популярное на Западе издание Bloomberg написало, что этот проект может стать альтернативой Starlink компании SpaceX Илона Маска.