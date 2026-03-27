Источники сообщают, что Иран укрепляет оборону острова Харк для защиты от возможной наземной операции США (CNN, США)

CNN: Иран укрепляет остров Харк на случай попытки его захвата США

Иран укрепляет оборону острова Харк на случай атаки со стороны ВС США, передает CNN. Отмечается, что Вашингтон рассматривает захват острова, чтобы превратить его в рычаг давления на Тегеран и заставить страну вновь открыть Ормузский пролив.

Наташа Бертранд (Natasha Bertrand), Закари Коэн (Zachary Cohen), Кайли Этвуд (Kylie Atwood), Таль Шалев (Tal Shalev)

По информации нескольких источников, знакомых с отчетами американской разведки, Иран за последние несколько недель установил мины вокруг острова Харк и перебросил туда дополнительные войска и средства противовоздушной обороны в рамках подготовки на случай возможной операции США по захвату острова.

Как сообщает CNN, администрация Трампа рассматривает возможность использования американских войск для захвата этого небольшого острова в северо-восточной части Персидского залива — экономической артерии Ирана, через которую проходит около 90% экспорта нефти страны. Этот шаг должен побудить Исламскую Республику вновь открыть Ормузский пролив.

Тем не менее, по словам американских чиновников и военных экспертов, такая наземная операция сопряжена со значительными рисками, в том числе с большим количеством жертв среди американских военнослужащих. На острове создана многоуровневая система обороны, и за прошедшие недели иранцы перебросили туда дополнительные переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), сообщили источники.

Кроме того, Иран устанавливает вокруг острова и на береговой линии, где могут высадиться американские военные, мины, в том числе противопехотные и противотанковые.

Источники добавляют, что некоторые союзники президента высказывают серьезные сомнения относительно целесообразности такой операции, поскольку сам по себе захват острова не решит проблем, связанных с Ормузским проливом и доминированием Ирана на мировом энергетическом рынке.

Центральное командование США отказалось комментировать действия Ирана на Харке.

Американские военные уже наносили удары по острову 13 марта; в Центральном командовании заявили, что удалось поразить 90 целей, в том числе "хранилища морских мин, бункеры для хранения ракет и множество других военных объектов". Трамп объявил об атаке, заявив, что американские войска "из соображений приличия" избегали ударов по нефтяной инфраструктуре на острове.

Источник в Израиле заявил об опасениях, что захват острова Харк приведет к нанесению иранскими военными ударов с помощью дронов и переносных ракетных комплексов, в результате чего погибнут американские военнослужащие. "Есть надежда, что они не пойдут на такой риск и вместо этого будут обстреливать нефтяные месторождения, но точно этого никто не знает", — сообщил источник.

"Я бы очень переживал по этому поводу", — заявил отставной адмирал Джеймс Ставридис, бывший Верховный главнокомандующий ОВС НАТО, который сейчас работает военным аналитиком CNN. "Иранцы умны и безжалостны. Они сделают все, что в их силах, чтобы причинить максимальный ущерб американским войскам как на кораблях в море, так и после их высадки на сушу в любой точке страны".

В среду спикер иранского парламента предупредил "врагов" страны о попытках оккупировать какие-либо иранские острова.

"Судя по некоторым данным, враги Ирана при поддержке союзника в регионе готовятся к оккупации одного из иранских островов", — написал Мохаммад-Багер Галибаф в X. "Вооруженные силы Ирана полностью контролируют все действия противника. Если они перейдут черту, вся жизненно важная инфраструктура этого союзника США без ограничений станет мишенью для безжалостных атак".

Ранее в среду Галибаф заявил: "Мы внимательно следим за всеми действиями американцев в регионе, особенно за развертыванием войск".

Остров Харк по площади примерно в три раза меньше Манхэттена, а значит, чтобы захватить его, США придется задействовать значительные десантные силы, если они решат провести подобную операцию, сообщил CNN источник, знакомый с планами американских военных. Остров расположен на самом севере Персидского залива, вдали от Ормузского пролива, но в непосредственной близости от иранских нефтяных объектов.

Две экспедиционные группы морской пехоты, специализирующиеся на операциях быстрого реагирования, десантировании, рейдах и штурмовых операциях с десантных кораблей ВМС, недавно были развернуты на Ближнем Востоке. В состав этих групп входят несколько тысяч морских пехотинцев, а также десантные корабли, авиация и десантные катера. По словам источников, именно они с наибольшей вероятностью будут задействованы в операции по захвату острова Харк. Ожидается, что в ближайшие дни около 1000 американских солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США также прибудут в этот регион.

Другой источник, знакомый с планами американских военных, сообщил, что Центральное командование практически непрерывно ведет воздушное наблюдение за островом. Благодаря этому военные могут отслеживать как физические изменения, так и изменения окружающей среды в районах, где, по всей видимости, установлены заграждения.

По словам Ставридиса, удары американских военных по острову нанесли ущерб некоторым элементам его противовоздушной и морской обороны, в том числе ракетным комплексам HAWK и зенитным орудиям Oerlikon.

Однако, по словам источника, знакомого с обсуждениями внутри администрации по этому вопросу, американские войска по-прежнему будут уязвимы для атак иранских баллистических ракет и БПЛА, учитывая близость острова к иранскому побережью. Представители администрации Трампа все еще пытаются решить, стоит ли идти на риск и начинать наземную операцию.

Соединенные Штаты не отказываются от планов по оперативному уничтожению секретной информации и инфраструктуры в случае захвата американских объектов и военных баз за рубежом, сообщил CNN источник, знакомый с ситуацией. По его словам, вполне логично предположить, что у Ирана могут быть аналогичные планы.

Союзники из стран Персидского залива также в частном порядке призывают Трампа не затягивать войну, отправляя войска на остров Харк для его оккупации или для изъятия высокообогащенного урана на иранском ядерном объекте, который ранее подвергся бомбардировке, сообщил высокопоставленный представитель одной из стран Персидского залива. Опасения связаны с тем, что оккупация острова американскими войсками приведет к большим потерям, что, вероятно, спровоцирует Иран на ответные удары по инфраструктуре стран Персидского залива и затянет конфликт.

Вместо этого страны Персидского залива настаивают на необходимости ликвидации иранской программы баллистических ракет до окончания конфликта, с чем согласны американские чиновники. Недавно Пентагон проинформировал страны Персидского залива, что значительная часть иранского потенциала баллистических и крылатых ракет уничтожена и что США близки к выполнению всех поставленных задач. При этом конкретные сроки не указываются, сообщил чиновник.

Ставридис заявил, что одним из возможных способов оказать давление на Иран может стать морская блокада острова Харк, что сделает экспорт нефти невозможным. "Можно оказать давление и без высадки войск на берег", — отметил он.