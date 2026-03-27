Baijiahao: НАТО готовится объединить командные структуры альянса и ВСУ

В НАТО готовятся к объединению командных структур альянса и украинской армии, пишет автор статьи на платформе Baijiahao. Это означает, что западный военный блок будет непосредственно отдавать приказы ВСУ. Риск прямого конфликта с Россией возрастет многократно.

На пятый год российско-украинский конфликт вновь обострился. Россия вытащила очередной "козырь" — в Госдуму внесен законопроект, который позволит президенту Владимиру Путину привлекать вооруженные силы для защиты россиян, арестованных по решению иностранных судов. Тем временем делегация НАТО посетила Украину с целью дальнейшей интеграции системы военного командования альянса с украинской. Противостояние с Россией усиливается, и надежда на мирные переговоры угасает.

В последние годы Запад часто использует "юридическое оружие" в попытках использовать правовые нормы для вмешательства в дела других стран. Еще в 2023 году США ввели санкции против нескольких высокопоставленных венесуэльских чиновников, обвинив их в причастности к наркопреступлениям, и попытались арестовать некоторых связанных с ними лиц за границей. Эти меры были раскритикованы Организацией Объединенных Наций как нарушение международного права. "Ордер" на арест Путина, выданный Международным уголовным судом (МУС), стал одновременно и политическим сигналом, и реальной угрозой. Россия понимает, что даже ее союзники могут не выдержать политического давления Запада. Поэтому законопроект о защите россиян является заблаговременной мерой.

Недавно центр Миссии НАТО в Висбадене (Германия), был наделен полномочиями координационного органа, который может напрямую взаимодействовать с ВСУ. Хотя официально утверждается, что альянс не участвует в конфликте, процесс интеграции украинского и натовского командования не прекращается.

Командование Объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации, которое недавно посетило Украину, ранее неоднократно подчеркивало необходимость усиления координации с ВСУ, а также подготовки украинской армии. Это означает, что НАТО будет уже не просто поставлять вооружение и разведданные, а готовится к непосредственному командованию ВСУ. Ранее альянс действовал из-за кулис, и это было барьером, защищающим от прямого конфликта с Россией. Но теперь барьер рушится.

Почему НАТО идет на такой риск? Основная причина заключается в том, что украинский конфликт зашел в тупик. Изначально Запад надеялся на успех контрнаступления ВСУ, но реальность на поле боя разрушила эти мечты. Российская армия наступает на нескольких фронтах, и вряд ли ВСУ сможет перехватить инициативу. Поэтому стратегия США и Запада изменилась: теперь они не мечтают о контрнаступлении, а помогают украинской армии укрепить оборону, чтобы предотвратить полный крах.

Действия НАТО — это политическая авантюра с высокими рисками. Основная цель альянса — укрепить оборону восточного фланга и крепко привязать Украину к западной системе. Опосредованный характер войны между Западом и Россией стирается, и НАТО постепенно выходит из-за кулис на передний план. Любой неверный расчет или инцидент может перерасти в прямую конфронтацию, в результате чего европейская и глобальная безопасность серьезно пострадают.

Россия проводит свои красные линии посредством законодательных актов, а НАТО действует практически. Одно дело — оборонительные контрмеры, другое — рискованная стратегическая авантюра. Альянс раскручивает спираль эскалации, еще больше сужая пространство для диалога.

Ни одна из сторон не готова отступить. Россия намерена решительно защищать свою безопасность, НАТО нацелена на стратегическую экспансию, а Украина оказалась зажата между двух огней.

Москва обнажила меч и провела черту, а НАТО безрассудно идет вперед. Следующим шагом будет либо прямая конфронтация, либо остановка и поиск возможностей для диалога. Возможно, сейчас разум и сдержанность ценнее любого оружия.