Ад на том берегу: вторжение США на иранские острова может обернуться катастрофой

Вашингтон готовит сценарии наземной операции - Тегеран готов ответить блокировкой ключевых морских путей Вашингтон готовит сценарии вторжения на иранские острова

Администрация Дональда Трампа перешла к рассмотрению вариантов силового решения «иранского вопроса». Судя по сообщениям СМИ, ссылающихся на источники в разведывательных структурах США и Конгресса, Пентагон изучает возможность проведения ограниченной наземной операции. Речь идет о захвате ряда стратегических иранских островов, через которые проходит основной поток экспорта нефти. Тегеран же, в свою очередь, предупреждает о готовности блокировать Баб-эль-Мандебский пролив — и это вполне может обернуться коллапсом мировой логистики.

Острова раздора

Американское оборонное ведомство разработало несколько сценариев так называемого «завершающего удара». Стратегия предполагает переход от дистанционных атак к прямой высадке десанта. Как сообщает издание Axios со ссылкой на информированные источники в администрации, цель планируемой кампании — создать больше рычагов влияния на мирных переговорах или добиться окончательной военной победы.

Главной целью может стать остров Харк — «энергетическое сердце» исламской республики, обеспечивающее около 90% экспорта иранской нефти. Его оккупация или блокада позволит Белому дому существенно сократить финансовые возможности Тегерана.

В списке приоритетных направлений удара также рассматривается остров Ларак — важный пункт контроля над Ормузским проливом, где размещены береговые радары и базы быстроходных катеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Среди возможных объектов упоминается и архипелаг Абу-Муса — стратегическая точка у западного входа в пролив, суверенитет над которой оспаривают Объединенные Арабские Эмираты.

Помимо захвата прибрежных территорий, американские военные проработали и планы рейдов вглубь материка. Цель таких операций — захват запасов высокообогащенного урана на ядерных объектах. Впрочем, альтернативой рискованному десанту рассматриваются массированные авиаудары, призванные уничтожить атомную инфраструктуру Тегерана.

Журналист WSJ Алекс Уорд со ссылкой на источники в Конгрессе подтверждает: обсуждение наземной фазы в коридорах власти США перешло из разряда теоретических изысканий в практическую плоскость. Тем не менее, окончательное политическое решение президентом пока не принято.

Перекрыть могут не только Ормуз

Иранское руководство демонстрирует готовность к любому развитию событий. По сведениям агентства Tasnim, военное командование республики пообещало перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив в случае наземного вторжения на территорию Ирана, в том числе на острова.

Этот маршрут связывает Средиземноморье с Индийским океаном — через него в Европу и Азию идут не только углеводороды, но и критически важные объемы удобрений, металлов и химикатов. Перекрытие этой артерии спровоцирует мировой экономический кризис, масштаб которого затмит любые предыдущие потрясения в Персидском заливе, отмечают военные эксперты.

— Однако важно разделять зоны влияния. Ормузский пролив находится в зоне прямого контроля Ирана, который способен парализовать судоходство в этой точке. А Баб-эль-Мандебский пролив они уже географически не могут заблокировать напрямую. Этот рычаг находится в руках хуситов, — уточнил военный эксперт Кирилл Семенов.

По его словам, вступление хуситов в открытый конфликт остается маловероятным без прямого участия в войне Саудовской Аравии и ОАЭ. Пока Эр-Рияд и Абу-Даби придерживаются осторожной позиции, вероятность радикальных шагов со стороны этих сил оценивается как ограниченная.

Как Иран будет защищать свои острова

Иранские разведывательные отчеты указывают на подготовку США к захвату островов при содействии одной из региональных стран. Тегеран отслеживает каждый шаг противника. Любая агрессия превратит жизненно важную инфраструктуру агрессора в «объект беспощадных атак», предупредил спикер парламента Мохаммед Багхер Галибаф.

По данным CNN от источников в американской разведке, на острове Харк уже развернуты дополнительные контингенты и эшелонированная оборона. Береговая линия покрыта сетью противотанковых и противопехотных мин, а системы ПВО переведены в режим максимальной готовности. Особое внимание эксперты уделяют иранской тактике «невидимого неба».

— Тегеран делает ставку на системы малого радиуса, которые практически невозможно вычислить. Иран обладает одной из самых широких в регионе номенклатур такого вооружения: собственные разработки и лицензионные копии, российские системы, такие как «Игла» и новейшая «Верба» и китайские модели различных модификаций, — отметил в разговоре с «Известиями» военный эксперт Дмитрий Корнев.

По его словам, Иран использует мобильные установки на базе внедорожников, работающие в пассивном режиме. Они не излучают радиосигналов, используя лишь оптические и инфракрасные каналы наведения. Для американских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) такие «охотники из засад» остаются невидимыми до момента пуска ракеты. Их переброска на остров Харк четко указывает на приоритеты Ирана. Первое — сделать невозможной высадку десанта с воздуха. Второе — создать «мертвую зону» для низколетящих ракет и беспилотников.

Такой подход позволяет формировать зону ограничения доступа и маневра, повышая стоимость любой потенциальной операции.

Ловушка для «морских котиков»

Несмотря на технологическое превосходство США, сухопутная фаза может обернуться для Вашингтона катастрофой, считают военные эксперты. Остров Харк находится всего в 25 километрах от иранского побережья, что позволяет Тегерану накрывать его обычным артиллерийским огнем и залпами РСЗО.

Военный эксперт Борис Джерелиевский в беседе с «Известиями» подчеркнул, что элитные подразделения США, такие как Navy SEALs («морские котики»), рискуют оказаться в капкане.

— Высадившись на остров, американские «морские котики» или израильская «Флотилия 13» будут отрезаны от снабжения. Из-за этого потребуется создание сверхдорогого «воздушного моста». Учитывая насыщенность сил КСИР FPV-дронами, уничтожение элитных подразделений США может происходить буквально в прямом эфире, что станет тяжелейшим репутационным ударом для Белого дома, — объяснил он.

Пока Вашингтон использует угрозу наземного вторжения как рычаг давления на переговорах, Тегеран методично готовится к «войне на истощение». Если дипломатический трек не принесет результатов в ближайшие месяцы, случайный инцидент в Ормузском проливе может запустить механизм большой войны, к которой, несмотря на воинственную риторику, стороны вряд ли готовы окончательно, считают военные эксперты.

Юлия Леонова