Военные расходы одной из стран НАТО выросли с 2014 года по 2025-й на 537 процентов. Среди государств Североатлантического альянса она вышла по этому показателю на первое место.

Об этом сообщил в своем ежегодном докладе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте об итогах деятельности возглавляемой им организации и о ситуации в мире.

Речь в документе идет о Литве. В прошлом году она потратила на оборону 2,9 миллиарда долларов, или четыре процента своего ВВП.

Вторую строчку рейтинга тоже заняло прибалтийское государство – Латвия. Там оборонные расходы с 2014 года возросли почти на 370 процентов, достигнув 1,46 миллиарда долларов. По отношению в ВВП страны результат также выглядит внушительно – 3,74 процента. И «бронзу» взял Люксембург с его 360 процентами. В денежном выражении его прошлогодние военные расходы составили 1,2 миллиарда в американской валюте.

Дальше следуют соответственно Дания и Польша. Причем последняя израсходовала на военные цели в 2025 году более 33 миллиардов долларов, или 4,3 процента ВВП.

Примечательно, что в самом «хвосте» списка оказались Соединенные Штаты, нарастившие свое оборонные расходы с 2014 года всего чуть больше чем на 12 процентов. Правда, сумма этих расходов не идет ни в какое сравнение со всеми перечисленными выше странами, даже вместе взятыми. Она составила в прошлом году 838 миллиардов.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прогнозировал крах Североатлантического альянса из-за роста его расходов на оборону.