Военное обозрение

Рютте: военные расходы Литвы с 2014 года выросли более чем на 537 процентов

Источник изображения: topwar.ru

Военные расходы одной из стран НАТО выросли с 2014 года по 2025-й на 537 процентов. Среди государств Североатлантического альянса она вышла по этому показателю на первое место.

Об этом сообщил в своем ежегодном докладе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте об итогах деятельности возглавляемой им организации и о ситуации в мире.

Речь в документе идет о Литве. В прошлом году она потратила на оборону 2,9 миллиарда долларов, или четыре процента своего ВВП.

Вторую строчку рейтинга тоже заняло прибалтийское государство – Латвия. Там оборонные расходы с 2014 года возросли почти на 370 процентов, достигнув 1,46 миллиарда долларов. По отношению в ВВП страны результат также выглядит внушительно – 3,74 процента. И «бронзу» взял Люксембург с его 360 процентами. В денежном выражении его прошлогодние военные расходы составили 1,2 миллиарда в американской валюте.

Дальше следуют соответственно Дания и Польша. Причем последняя израсходовала на военные цели в 2025 году более 33 миллиардов долларов, или 4,3 процента ВВП.

Примечательно, что в самом «хвосте» списка оказались Соединенные Штаты, нарастившие свое оборонные расходы с 2014 года всего чуть больше чем на 12 процентов. Правда, сумма этих расходов не идет ни в какое сравнение со всеми перечисленными выше странами, даже вместе взятыми. Она составила в прошлом году 838 миллиардов.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прогнозировал крах Североатлантического альянса из-за роста его расходов на оборону.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.03 01:50
  • 3
Военный рассказал о раскрытой уязвимости военного флота США
  • 27.03 01:50
Комментарий к "Непроходной «Бал»: береговые комплексы научили атаковать корабли «волчьей стаей»"
  • 27.03 01:22
  • 15164
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.03 01:13
  • 820
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 27.03 00:11
  • 0
Комментарий к "«Туз в рукаве» НАТО — ключевая инфраструктуры на востоке"
  • 26.03 17:47
  • 0
«Туз в рукаве» НАТО — ключевая инфраструктуры на востоке
  • 26.03 11:59
  • 1
Российский проект по замене чипов Texas Instruments просрочен на 3,5 года, освоено ли производство — неизвестно
  • 26.03 11:40
  • 1
В США рассказали о секретных полетах на советских «МиГах» над «Зоной 51»
  • 26.03 11:00
  • 1
Комментарий к "Самолеты вертикального взлета: тупик или будущее авиации"
  • 26.03 06:51
  • 2
Трамп и ближайший союзник Путина: к чему внезапное сближение (Newsweek, США)
  • 26.03 04:29
  • 0
О современных авианосцах. Интересная статья в 3-х частях, с некоторыми моими комментариями.
  • 26.03 02:29
  • 1
В США создали наушники для военных с отслеживанием травм мозга
  • 26.03 02:21
  • 1
NASA заявило о близкой постройке лунной базы и отправке корабля с ядерным реактором к Марсу
  • 25.03 23:29
  • 0
Комментарий к "«Выкидной нож» России модифицировали"
  • 25.03 22:36
  • 1
США собираются обсуждать с Россией новые виды ядерного оружия