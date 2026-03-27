Глава Военного комитета НАТО: "стена дронов" на восточном фланге Европы находится в стадии тестирования

ЦАМТО, 26 марта. Председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне в интервью Le Monde заявил, что проект многоуровневой системы противодействия БЛА вдоль восточного фланга Альянса (т.н. "стена дронов") находится на стадии тестирования.

"Эта система противодействия БЛА на данный момент находится на стадии разработки и тестирования. Затем она будет предоставлена странам для приобретения и развертывания вдоль всего восточного фланга – от Балтийского до Черного моря. Мы объединим все под единой цепочкой командования", – заявил адмирал. На вопрос о темпах реализации проекта Д.Драгоне отметил, что "мы добились этого всего за четыре месяца, что совершенно беспрецедентно".

"Стена дронов" официально именуется Drone Defence Initiative (DDI) и включена Европейской комиссией в число четырех "флагманских" программ Дорожной карты оборонной готовности 2030, опубликованной 16 октября 2025 года.

По техническому замыслу – это многоуровневая интегрированная сеть датчиков обнаружения, идентификации, сопровождения и поражения БЛА, охватывающая сухопутный, воздушный и морской периметры восточного фланга от Финляндии до Румынии.

Система призвана функционировать в формате "360 градусов" и включает как средства "жeсткого" поражения (перехватчики, зенитная артиллерия), так и радиоэлектронного подавления. Параллельно предусмотрено создание аналогичного компонента для нанесения точных ударов с применением дронов по наземным целям.

Европейская комиссия планировала начать развертывание системы в первом квартале 2026 года, достижение начальной боеспособности (IOC) намечено на конец 2026 года, полной функциональной готовности – на конец 2027 года.

По данным информированных источников, по состоянию на начало 2026 года проект DDI испытывал дефицит политической поддержки со стороны ряда государств-членов ЕС, не имеющих выхода на восточный фланг. Страны восточного фланга – Польша, Финляндия, страны Балтии – наращивают собственные национальные системы противодействия БЛА в параллельном режиме, не дожидаясь общеевропейской системы. Финансирование DDI предполагается из комбинации источников: бюджет ЕС и национальные бюджеты стран-участниц, а также потенциально – доходы от замороженных российских активов.