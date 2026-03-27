Пентагон задумался о перенаправлении военной помощи для Украины на Ближний Восток (The Washington Post, США)

WP: США рассматривают перенаправление военной помощи с Украины на Ближний Восток

США рассматривают возможность перенаправить вооружения, предназначенные для Украины, на Ближний Восток, пишет WP. Как сообщили изданию три источника, Вашингтон идет на этот шаг, поскольку из-за операции в Иране он лишился большей части боеприпасов.

Ной Робертсон (Noah Robertson), Эллен Фрэнсис (Ellen Francis)

Среди вооружений, которые могут быть перенаправлены с Украины, ракеты-перехватчики для ПВО, которые были заказаны в рамках натовской программы.

Пентагон рассматривает вопрос о перенаправлении военной помощи для Украины на Ближний Восток, поскольку война с Ираном истощила американские запасы важнейших боеприпасов, о чем сообщили три информированных источника.

Окончательное решение о перенаправлении военной техники пока не принято, но, если это будет сделано, станет ясно, что у США все чаще возникает необходимость искать компромиссные варианты в целях продолжения войны с Ираном, где американское Центральное командование всего за четыре недели боевых действий поразило свыше 9 000 целей.

Среди боевой техники, которую могут направить на Ближний Восток вместо Украины, ракеты-перехватчики для ПВО, которые были заказаны в рамках реализуемой с прошлого года натовской программы. Согласно ее условиям, страны-партнеры покупают для Киева американское оружие. Об этом рассказали три источника, согласившиеся на беседу при условии соблюдения анонимности, так как речь идет о закрытых дискуссиях в Пентагоне.

Эта инициатива под названием "Список приоритетных потребностей Украины" (PURL) обеспечила поставки Киеву целого ряда образцов военной техники, хотя администрация Трампа сократила большую часть прямой военной помощи Пентагона.

Пресс-секретарь военного ведомства в своем заявлении отметил, что министерство обороны "добьется того, чтобы американские войска и их союзники и партнеры получали все необходимое для ведения боевых действий и достижения победы". Однако от дальнейших комментариев он отказался.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что Киев информирует партнеров о своих потребностях, в том числе, о средствах ПВО, однако понимает, что из-за войны наступил "период значительной неопределенности".

"Все перебои, возникшие с началом боевых действий на Ближнем Востоке, были устранены", — сказала Стефанишина.

В ходе переписки один из официальных представителей НАТО не ответил на вопрос о том, знает ли военный альянс о возможном изменении маршрута следования американской военной техники и беспокоит ли его этот факт. Этот представитель написал, что страны-члены "продолжают вносить свой вклад в инициативу", и что "техника непрерывно идет на Украину".

По его словам, с прошлого лета в рамках инициативы PURL было поставлено 75% ракет для украинских ЗРК "Пэтриот" и почти все боеприпасы, используемые в других системах противовоздушной обороны.

Главные европейские спонсоры Киева взяли на себя инициативу по финансированию и вооружению украинских войск после того, как Дональд Трамп вступил в должность. Инициатива "Список приоритетных потребностей Украины", предложенная в прошлом году Североатлантическим альянсом, дала Украине возможность избежать перебоев в поставках и продолжить получение американского оружия, пока европейцы платят за него. Эта сделка обеспечила Трампу политическую победу, а НАТО получила возможность развеять опасения по поводу того, что Киев может оказаться незащищенным из-за стремления администрации заключить мирное соглашение с Россией.

Европейские страны теперь предоставляют основную часть военной помощи Киеву, включая некоторые прямые поставки, идущие не по линии НАТО. Благодаря этой инициативе Украина получает из США важнейшую боевую технику и вооружения, в том числе, высококачественные боеприпасы и зенитные ракеты для ПВО. По данным официального представителя США, страны в рамках этой программы обязались передать Украине оружия на сумму около четырех миллиардов долларов.

Когда 28 февраля начались американские удары по Ирану, в европейских столицах возникли опасения, что Вашингтон слишком быстро расходует свои боеприпасы, и что с такими темпами их собственные заказы могут остаться невыполненными. В этом случае поставки американских систем на Украину в рамках инициативы "Список приоритетных потребностей Украины" были бы сорваны, заявили два европейских дипломата, согласившиеся на разговор на условии соблюдения анонимности, так как они выражали свое собственное мнение.

"Они стремительно расходуют боеприпасы, и поэтому сейчас возникают вопросы о том, сколько еще они смогут поставлять в рамках этой инициативы", — сказал один из дипломатов.

Среди наиболее востребованных боеприпасов в ходе конфликта — высококачественные ракеты-перехватчики ПВО, в том числе, для ЗРК "Пэтриот" и THAAD. Американские военные забирают такие ракеты из других частей мира, включая Европу и Восточную Азию, передавая их в Центральное командование США, которое отвечает за действия страны на Ближнем Востоке. С их помощью американцы усиливают защиту от ударов иранских дронов и баллистических ракет.

Эти боеприпасы также являются одними из самых востребованных на Украине, которая сталкивается с постоянными ударами российской армии по городам и инфраструктуре. Один из людей, знакомых с внутренними расчетами Пентагона, сказал, что поставки в рамках натовской инициативы могут быть продолжены, но в будущих пакетах помощи может не оказаться боеприпасов для противовоздушной обороны, так как США стремятся пополнить свои запасы и запасы союзников в Персидском заливе.

"Сейчас ведутся обсуждения того, сколько можно отдать Украине, — сказал второй источник. — Это настоящая живая дискуссия".

Не совсем понятен будущий порядок действий. Будут ли поставки американских боеприпасов отложены и осуществлены позднее, или же они будут полностью перенаправлены? Пентагон может перенаправлять такие поставки в случае неотложной военной необходимости, но он должен уведомить об этом законодателей, сказал второй источник.

Пентагон с началом войны в Иране стремится как можно быстрее увеличить производство важнейших боеприпасов, но его сдерживают ограниченные производственные возможности оборонной промышленности США по наращиванию выпуска продукции во время кризиса. Администрация Трампа готовит дополнительный запрос по оборонному бюджету в Конгресс. Изначально министерство обороны предлагало увеличение ассигнований на 200 с лишним миллиардов долларов, о чем сообщила The Washington Post.

В январе Конгресс принял решение о выделении Украине дополнительных средств на долгосрочную военную помощь в размере 400 миллионов долларов, профинансировав отдельную программу, которую Пентагон намеревался сократить. В рамках "Инициативы по содействию безопасности Украины" (USAI) с американскими фирмами заключаются контракты на производство оружия, которое поставляется напрямую в Киев. Правда, на выполнение этих заказов иногда уходят годы.

Согласно уведомлению, которое Пентагон направил в конгресс, и с которым удалось ознакомиться редакции The Washington Post, министерство обороны использовало часть средств из европейской инициативы для покупки другого вооружения, которое предполагалось оплатить за счет денег из USAI.

По-прежнему неясно, использовал ли Пентагон средства из европейской инициативы в дополнение к деньгам, которые уже были выделены Конгрессом на поставку такого оружия, или вместо них.

Пентагон также уведомил в понедельник Конгресс, что намерен перенаправить около 750 миллионов долларов финансирования, предоставленного странами НАТО через инициативу приоритетных потребностей Украины, для пополнения собственных запасов, вместо отправки дополнительной помощи Киеву, о чем сообщили два американских представителя.

Первый источник сказал, что неясно, понимают ли участвующие в инициативе европейские страны, как расходуются эти средства.

Свой материал для статьи предоставил Майкл Бирнбаум (Michael Birnbaum).