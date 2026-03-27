Фото F/A-18 с борта Abraham Lincoln доказывают - Иран создал авианосцу проблемы

Американское Центральное командование делает публикации фотографий, который, по их версии, должны опровергать иранские заявления о нанесении поражения авианосцу USS Abraham Lincoln. Напомним, что иранская сторона заявляла об ударах по авианосцу, в результате которых тот, по одним данным, получил повреждения, по другим – удалился от входа в Персидский залив, решив найти более безопасное для себя место в Индийском океане.

Пресс-служба CENTCOM заявляет, что у авианосца никаких повреждений нет и что он продолжает выполнять боевые задачи:

Авианосец USS Abraham Lincoln продолжает поддерживать вылеты авиации против военных целей в Иране, находясь в региональных водах.

Какие именно «региональные воды» имеются в виду, не конкретизируется.

Что обращает на себя внимание на фотографиях, опубликованных Центральным командованием США, так это фактически максимальный груз подвесных топливных баков на палубных истребителях-бомбардировщиках. Их у F/A-18 в данном случае как минимум четыре - по два под каждым из крыльев. На одном самолёте их - все пять.

При полной загрузке максимально возможных пяти подвесных баков такой самолёт способен покрывать дистанцию порядка 3,8-4 тысяч км. Если подвесных баков на 1 меньше, то - около 3,2 тыс.

Изначально же F/A-18 Super Hornet вылетали для бомбардировок Ирана максимум с 2 подвесными баками. Это доказывает, что авианосец USS Abraham Lincoln оказался вынужден существенно удалиться от берегов Ирана и на данный момент, следуя оценке числа дополнительных баков, находится от Исламской Республики на расстоянии не ближе 1500 км. Функция авиационного топливозаправщика в данном случае вряд ли бы распространялась на все самолёты, осуществляющие вылеты.

Соответственно, Иран создал авианосцу значительные проблемы, а необходимость нести дополнительное топливо снижает массу «полезной» нагрузки. «Суперхорнеты» теперь могут нести в разы меньше (по массе) бомб и ракет, нежели в варианте с минимальным числом подвесных баков или вообще без них. В том числе и этим может быть вызвано снижение интенсивности американских ударов по Ирану в последнее время, равно как и трамповское «пятидневное перемирие».