Индия в 2026/27 ф.г. планирует заключить контракты на 114 "Рафалей", 60 транспортных самолетов и системы ДРЛО

Истребитель Dassault Rafale EH (бортовой номер BS003) из состава 17-й эскадрильи ВВС Индии во время показательных полетов на авиационно-космическом салоне Aero India 2021 на индийской авиабазе Йелаханка, 03.02.2021.

ЦАМТО, 26 марта. Минобороны Индии сообщило парламентскому постоянному комитету по обороне о планах заключить в 2026/27 ф.г. ряд крупнейших контрактов на закупку авиационной техники для ВВС Индии.

В перечень вошли 114 многоцелевых истребителей "Рафаль", до 60 средних транспортных самолетов (MTA) и дополнительные системы воздушного предупреждения и управления (AEW&C).

Как сообщает Times of India, доклад представлен парламентским постоянным комитетом по обороне 24 марта.

Программа MRFA: 114 истребителей "Рафаль"

Совет по оборонным закупкам (DAC) 12 февраля 2026 года под председательством министра обороны Раджнатха Сингха выдал одобрение необходимости (AoN) на закупку 114 истребителей "Рафаль" производства Dassault Aviation по программе многоцелевого истребителя (Multi-Role Fighter Aircraft – MRFA). Общая стоимость пакета оценивается в 3,25 трлн. рупий (около 39 млрд. долл.) – крупнейший единовременный оборонный контракт в истории Индии. Состав партии: 88 одноместных "Рафаль-C" и 26 двухместных "Рафаль-B".

После одобрения DAC пакет передается на финальное утверждение комитета по безопасности (CCS) под председательством премьер-министра Нарендры Моди.

По условиям сделки, реализуемой в рамках политики "Make in India", 18 машин будут поставлены в готовом виде с мощностей Dassault во Франции, 96 ед. будут собраны на территории Индии совместным предприятием Dassault Aviation и Tata Advanced Systems Limited (TASL) на производственном комплексе в Хайдарабаде. Контракт предусматривает передачу технологий и создание цепочки поставок с участием индийских промышленных партнеров. В пакет вооружения включены ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности METEOR, крылатые ракеты SCALP и ракеты малой дальности MICA.

Программа MTA: 60 средних транспортных самолетов

Совет по оборонным закупкам одобрил выделение 1 трлн. рупий (около 12 млрд. долл.) на закупку 60 средних транспортных самолетов для замены устаревающих Ан-32 и Ил-76, находящихся в эксплуатации более 40 лет. Структура приобретения предусматривает поставку 12 машин в готовом виде и сборку 48 ед. на территории Индии с глубокой передачей технологий.

В конкурсе участвуют три платформы: Embraer с C-390 "Миллениум" (в кооперации с Mahindra Defence), Lockheed Martin с C-130J "Супер Геркулес" (в кооперации с TASL) и Airbus с A400M "Атлас". В феврале 2026 года Embraer объявила о начале выбора площадки для потенциального производственного комплекса и центра МТО в Индии на случай победы в тендере. Запрос на получение информации (RFI) в адрес участников конкурса уже направлен, выпуск запроса на предложения (RFP) ожидается в 2026 году.

Программы AEW&C

ВВС Индии инициировали две параллельные программы приобретения самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления по шесть единиц каждая, а также отдельную программу специализированного самолета-разведчика.

Действующий парк воздушных командных пунктов включает три самолета ДРЛО A-50EI "Фалкон" (израильская система PHALCON на базе Ил-76, поставленные в 2009-2011 годах) и три самолета ДРЛОиУ ближней зоны AEW&C "Нетра" (DRDO, на базе Embraer ERJ-145) в составе 50-й эскадрильи ДРЛО.

В рамках расширения парка ВВС закупили шесть авиалайнеров Airbus A320 и один A319 у авиакомпании Air India для переоборудования под систему "Нетра" MK-2 производства DRDO с расширенными возможностями РЛС и РЭБ. Дополнительно прорабатывается закупка нескольких самолетов-носителей Embraer ERJ-145 для второй серии "Нетра".