Из-за угроз Трампа Европе ее лидеры столкнулись с дилеммой в иранском вопросе (The New York Times, США)

NYT: Трамп своими угрозами загнал европейских лидеров в тупик

Трамп призывает Европу присоединиться к военному давлению на Иран, но делает это так, что для лидеров континента любое участие в американо-израильской кампании становится политически неприемлемым, пишет The New York Times. В итоге европейцы оказались загнаны в угол.

Марк Лэндлер (Mark Landler)

В случае вступления в войну на стороне Америки европейские политики рискуют навлечь на себя гнев избирателей. Но если они не предпримут никаких действий по разблокированию перекрытых Ираном морских путей и по ослаблению энергетического кризиса, им грозят внутренние потрясения.

Президент Трамп в очередной раз подверг резкой критике Европу. Он устроил разнос ее лидерам за отказ оказать помощь в открытии Ормузского пролива. "Они жалуются на высокие нефтяные цены", написал он на прошлой неделе в социальных сетях, но при этом "отвергают простой военный маневр, который помог бы снизить цены".

Какой бы импульсивной ни была эта вспышка гнева, она указывает на более глубокую истину. Трамп поставил европейских руководителей перед своеобразной дилеммой.

Фактическое закрытие Ираном стратегического водного пути — Ормузского пролива — спровоцировало полномасштабный энергетический кризис на европейском континенте. Стремительный рост цен на нефть и газ вызывает тревогу у европейских избирателей, подталкивая руководителей к более решительным действиям по разблокированию судоходных маршрутов.

В то же время в Европе все сильнее дуют антивоенные политические ветры, и руководители должны это учитывать. Многие европейцы, особенно с левого фланга, осуждают военную кампанию, называя ее беспричинной, незаконной и создающей угрозу неустойчивому росту в Европе. Лидеры также с тревогой вспоминают войну в Ираке, которую поддержала Британия — а потом горько пожалела об этом.

"Как обычно, у нас раскол, — сказал бывший посол Франции в Израиле и США Жерар Аро. — Европейцы демонстрируют слабость на всех уровнях. Мы в состоянии полного шока от происходящего".

Война уже влияет на политику. В Италии премьер-министр Джорджа Мелони проиграла на референдуме по вопросу пересмотра судебной системы, что причинило ей немалый политический ущерб. Не пошло на пользу и то, что ее считают приближенной Трампа, который в Италии крайне непопулярен, особенно после того, как он не удосужился позвонить Мелони перед началом войны.

Ультралевая партия "Непокоренная Франция", выступающая против интервенции на Ближнем Востоке, добилась на прошлой неделе успехов на выборах мэров. Это произошло несмотря на то, что она оказалась в центре ряда скандалов, включая арест двух партийных функционеров после убийства правого активиста. Аналитики говорят, что партия получила поддержку от мусульман, которые возмущены войной.

Тем не менее, несмотря на все политические опасности, существуют веские причины для того, чтобы Европа воспрепятствовала закрытию Ормузского пролива на долгое время. В Германии бензин сегодня стоит больше двух евро за литр. Это вынуждает Берлин и другие европейские столицы идти на дорогостоящее снижение налогов и введение ценовых ограничений для смягчения шока.

"Европейцы очень заинтересованы в том, чтобы открыть пролив для танкеров и другой торговли, а также показать малым государствам Персидского залива, что они являются надежными союзниками, — сказал бывший посол Британии во Франции и США Питер Уэстмакотт. — Страны, способные оказать содействие, ищут способы помочь, при условии, что это будут оборонительные, а не наступательные действия ".

От того, что Трамп давит Европу, ее лидерам вовсе не становится проще ему помочь. Соединенные Штаты не проконсультировались с союзниками по поводу совместной американо-израильской операции, а в большинстве случаев даже не предупредили их. Такой отказ от сотрудничества является следствием напряженного периода, когда Трамп выступал с угрозами захватить Гренландию и резко менял свою позицию по Украине.

Потом он начал оскорблять европейских лидеров, в частности, премьер-министра Британии Кира Стармера, который упорно пытался с ним сблизиться. "Стармер — не Уинстон Черчилль", — сказал Трамп, а потом начал тиражировать издевательскую телезарисовку о премьер-министре, дрожащем перед телефонным разговором с президентом.

Николас Бёрнс, работавший американским представителем в НАТО во время войны в Ираке, сказал: "Оскорбительные комментарии Трампа о британском премьер-министре — это очередной из целой серии враждебных выпадов, по причине которых участие европейских лидеров в наступательных военных действиях становится политически неприемлемым".

"Все это способствовало усилению политических проблем, с которыми сталкиваются европейские страны, а ведь все они являются демократиями", — сказал Бёрнс.

Даже призывая европейцев к наращиванию усилий, Трамп умудрился их унизить. Соединенные Штаты, сказал он, на самом деле не нуждаются в их военных силах и средствах. Дипломаты и военные говорят, что это заявление изобличило его истинный мотив: заставить Европу взять на себя политические риски участия в военной кампании.

Аналитики отмечают, что Европа могла бы внести свой вклад в военную операцию в проливе, например, направив туда минные тральщики или другие боевые корабли для сопровождения танкеров. Однако они подчеркивают, что военное участие Европы вторично, и что намного ценнее ее политическое согласие на проведение масштабной кампании.

"В реальности было бы удобно иметь больше кораблей, — сказал отставной французский генерал Мишель Яковлефф, служивший в плановых структурах НАТО. — Но Трамп говорит не об этом. Если бы Трамп был готов сказать: "Честно говоря, учитывая масштабы проблемы, мы хотели бы иметь больше" — тогда расчет мог бы быть иным".

Но поскольку Трамп пренебрежительно относится к ценности военного вклада Европы, "это превращается в политический вопрос", сказал Яковлефф.

По его словам, европейские лидеры были правы, отказавшись предоставить Трампу политическое прикрытие, потому что он так и не разъяснил свои стратегические цели и не изложил план выхода из войны. В понедельник президент заявил, что идут "очень хорошие" переговоры по прекращению военных действий, однако иранские официальные лица тут же опровергли это утверждение.

По словам генерала Яковлеффа, чтобы создать коалицию для отправки в пролив, Трампу придется согласовать с ее членами масштабы операции, вклад каждого участника, порядок подчинения и правила ведения боевых действий. Этот процесс, говорит он, займет как минимум два месяца.

На прошлой неделе лидеры из стран Европы, а также некоторые руководители стран Азии и Персидского залива стали меньше противиться участию в такой операции. Но обнародованное ими заявление вряд ли можно назвать выражением безоговорочной поддержки. "Мы выражаем готовность внести свой вклад в соответствующие усилия по обеспечению безопасного прохода через пролив", — говорится в нем.

Президент Франции Эммануэль Макрон ведет закулисную работу, чтобы получить официальное разрешение ООН на проведение операции по обеспечению судоходства в проливе после окончания конфликта. Чиновники из Европейского союза заговорили о расширения мандата других военно-морских миссий по защите судоходства в регионе.

Учитывая то, что Европа вела с Ираном переговоры по его ядерной программе, она могла бы играть более значимую дипломатическую роль в урегулировании конфликта, сказал бывший посол Аро.

Вместе с тем, по его словам, Европу сдерживают три взаимосвязанных фактора: недоверие Трампа, особенно после ее отказа поддержать войну, европейские страхи по поводу того, что недоброжелательное отношение к президенту США побудит его наказать Украину, и подозрительность Ирана в отношении континента, который не хочет открыто противодействовать американцам.

"Мы могли бы сыграть роль посредника, но Трамп скорее предпочтет пакистанцев", — сказал Аро. "Иранцы тоже не доверяют нам; они думают, что мы находимся под влиянием американцев", — добавил он.

Марк Лэндлер — шеф парижского бюро TheNewYorkTimes. Освещает политику Франции, а также внешнюю политику США в Европе и на Ближнем Востоке. В журналистике более 30 лет.

Комментарии читателей The New York Times

CN

Этот пожар разожгли Трамп и Нетаньяху. Они начали, им его и гасить. Ненужная война, развязанная этой парочкой. А расплачивается весь мир.

Agnus DEI

Меня озадачивает такая логика. Европа должна открыть пролив, потому что США развязали там войну? Не хочу чрезмерно все упрощать, но если США ее начали, то это Европа должна требовать, чтобы Америка открыла Ормуз, разве не так? Если отложить в сторону культурно-исторические связи и НАТО, нет никакого смысла помогать хамоватому агрессору. Я надеюсь, они проявят порядочность.

Проклятие войн среднего масштаба

Thomas Zaslavsky

"Трамп не доверяет Европе". Читать это надо так: "Трамп открыто презирает Европу".

А что до Украины, то Трамп дал Путину то, что ему нужно больше всего: огромные доходы от нефти.

Joseph

"Многие европейцы, особенно с левого фланга, осуждают военную кампанию, называя ее беспричинной, незаконной и создающей угрозу неустойчивому росту в Европе".

Скажу всем нашим европейским друзьям: цены на топливо и энергоресурсы важны гораздо меньше, чем жизни наших солдат, матросов и летчиков. Не надо поддерживать и содействовать войне, которую развязали Израиль и США. Нас втянут в военные действия, за которые нам и вам придется дорого заплатить. Не превращайтесь в лакеев Трампа из-за того, что вам нужен дешевый бензин. Именно благодаря такому мышлению его избрали.

WK

Трамп начал эту войну, и европейцы ни в коем случае не обязаны в нее вступать. Им надо держаться подальше, наблюдая, как Америка наносит непоправимый ущерб себе и своей репутации. Так им и надо сделать.