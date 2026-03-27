Войти
Lenta.ru

В США встревожились из-за удара Ирана по американским HH-60M и AN/MPQ-64 в Ираке

155
0
0
Фото: Ralph Orlowski / Reuters
TWZ: Удар по вертолету HH-60M и радару AN/MPQ-64 в Ираке тревожит США

Удар FPV-дрона проиранских сил по вертолету HH-60M и радару AN/MPQ-64 на американской базе Кэмп-Виктори недалеко от международного аэропорта Багдада в Ираке — предвестник будущих военных угроз, пишет портал TWZ.

Обозреватель американского издания Томас Ньюдик прокомментировал кадры с FPV-дронов, на которых виден удар по, предположительно, вертолету HH-60M и радару AN/MPQ-64 на американской базе в Ираке. «Это первый известный случай успешной атаки такого рода на американский военный вертолет. Это также не первый случай, когда мы видим свидетельства того, что подобные беспилотники пролетают над той же базой в последние недели», — пишет автор.

По его словам, FPV-дроны, вероятно, оптоволоконные, представляют реальную опасность для американских военных объектов, в том числе на территории США. Также автор не исключает, что запуск дронов-камикадзе осуществлялся на небольшом расстоянии от Кэмп-Виктори. «Оба сценария вызывают тревогу, но использование оптоволоконного FPV-дрона объяснило бы, почему пассивные сенсорные системы не обнаружили их при приближении к базе», — пишет Ньюдик.

Обозреватель отмечает, что нет никаких свидетельств того, что системы противовоздушной обороны на базе хоть как-то среагировали на успешную скоординированную атаку нескольких FPV-дронов. Автор признает, что, «несмотря на относительную простоту и низкую стоимость, дроны с камерами очень трудно обнаружить и поразить, особенно когда они быстро движутся на очень малой высоте».

«Становится ясно, что остаются вопросы о стойкости американских вооруженных сил перед лицом беспилотников-камикадзе и подобных угроз», — заключает обозреватель.

Ранее Telegram-канал «Осведомитель» заметил, что иранские союзники в Ираке атаковали объекты США на базе Кэмп-Виктори при помощи легкового автомобиля, в багажнике которого была установлена 107-миллиметровая реактивная система залпового огня Fajr-1, представляющая собой версию китайской системы разработки начала 1960-х годов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
США
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
