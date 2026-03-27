Мерц: Украине не нужны немецкие ракеты Taurus, так как у нее есть свои аналоги

ЦАМТО, 26 марта. Киеву не понадобятся немецкие ракеты Taurus, поскольку у него уже есть своя альтернатива, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

"У Украины уже есть собственные дальнобойные вооружения на складах, которые она частично разработала сама, в том числе с нашей помощью, и которые значительно эффективнее, чем относительно небольшое количество ракет Taurus, которое мы могли бы поставить", – цитирует "РИА Новости заявление Ф.Мерца в ходе выступления в бундестаге.

По его словам, ранее он выступал за поставки таких ракет Киеву. Теперь же надобность в них отпала, потому что Украина вооружена "лучше, чем когда-либо прежде".

Как напоминает агентство, в конце февраля министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил, что власти Германии по-прежнему исключают поставки на Украину дальнобойных ракет Taurus.