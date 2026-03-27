Британские солдаты во время военного парада в честь Дня Независимости в Киеве.

Times: армия Британии способна захватить лишь небольшое село, и то если повезет

Британская армия сейчас способна захватить лишь "небольшой поселок, и то если повезет", пишет Times. Вооруженные силы страны не способны на что-либо существенное, предупреждают аналитики. Армия мала и испытывает критическую нехватку артиллерии после того, как значительную ее часть передали Украине.

Барронс заявил, что британские войска испытывают критическую нехватку артиллерии и, будучи столь малочисленными (всего 70 тысяч военнослужащих), "не могут предпринять никаких существенных действий".

По словам одного из соавторов стратегического обзора обороны, британская армия сейчас настолько мала, что смогла бы захватить лишь "небольшой поселок, и то если повезет".

Бывший глава командования Объединенных сил Великобритании генерал Ричард Барронс дал резкую оценку потенциалу армии Соединенного Королевства, заявив, что ни один из видов вооруженных сил не способен на "что-либо существенное".

В интервью программе The Briefing Room на канале BBC Барронс сказал: "Вооруженные силы, которые у нас есть сейчас, из-за их численности, а также из-за их уровня подготовки, могут внести очень незначительный вклад на суше, в воздухе и на море в предприятие, возглавляемое США либо НАТО. Ничего существенного они не смогли бы сделать".

По его словам, Великобритания пообещала НАТО создать стратегический резервный корпус численностью от 30 до 50 тысяч военнослужащих, включающий штаб и две дивизии, готовые к развертыванию в любой точке альянса.

Барронс заявил, что "у армии нет ни оборудования, ни подготовки, чтобы приблизиться к достижению этой цели". "Сегодняшняя армия, честно говоря, может сделать одну очень маленькую вещь. Она могла бы захватить небольшой поселок, и то если повезет", – добавил он.

Старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг заявил, что согласен с оценкой Барронса, учитывая число потерь ВСУ в боях за Артемовск.

"Украинцы потеряли 10 тысяч человек убитыми и ранеными при обороне Артемовска – небольшого городка, что сопоставимо с численностью почти всей пехоты британской армии", – заявил он, добавив, что НАТО требует "значительно большего потенциала".

Британская армия насчитывает около 70 тысяч человек, но министр обороны Джон Хили рассчитывает увеличить ее численность на несколько тысяч человек в течение следующего парламентского срока.

Барронс отметил, что в таких условиях армия могла бы развернуть максимум бригаду численностью порядка пяти тысяч военнослужащих, состоящую из трех-четырех батальонов. В обычной ситуации этого было бы достаточно для атаки небольшого города, обороняемого всего одним батальоном.

Уотлинг, в свою очередь, подчеркнул, что Великобритания испытывает серьезную нехватку артиллерии. По его словам, армия передала Вооруженным силам Украины (ВСУ) 32 самоходные артиллерийские установки AS90, в результате чего в ее распоряжении осталось лишь 14 колесных самоходных гаубиц Archer калибра 155 миллиметров. Уотлинг также отметил, что для обеспечения боеспособности одной дивизии требуется около 72 артиллерийских орудий. В соответствии с обязательствами Великобритании перед НАТО, страна должна располагать артиллерийскими средствами, достаточными для трех дивизий, то есть в общей сложности примерно 216 гаубиц.

"У нас их всего 14. И, что еще важнее, мы не инвестировали в производственные мощности, чтобы обеспечить их необходимыми боеприпасами. В итоге запасы снарядов для этих систем могут быть исчерпаны довольно быстро", – добавил Уотлинг.

Великобритания направляет на оборону около 2,4% ВВП, однако премьер-министр Кир Стармер заявил, что к 2035 году этот показатель должен вырасти до 3,5%. При этом конкретного плана, как именно будет достигнута эта цель, на данный момент не представлено.

Один высокопоставленный военный источник, выражая разочарование из-за задержки публикации плана инвестиций в оборону, который должен был последовать вскоре после стратегического обзора, заявил, что правительство "сбилось с пути".

Ожидалось, что министры объявят о ситуации с бронированной машиной Ajax в среду, однако по неизвестным причинам это решение было отложено до периода после Пасхи.

В понедельник, выступая перед Комитетом по государственным счетам, генерал-лейтенант Анна-Ли Рейли настаивала на том, что десятки военнослужащих пострадали после эксплуатации данной техники, поскольку она использовалась и обслуживалась ненадлежащим образом.

"После анализа различных отчетов по безопасности стало совершенно очевидно, что бронемашина Ajax при условии ее надлежащего технического обслуживания и эксплуатации в соответствии с проектными требованиями не представляет угрозы для безопасности. Вместе с тем сейчас необходимо тесно взаимодействовать с General Dynamics и министрами, чтобы обеспечить постепенное возвращение Ajax в строй, при этом гарантируя безопасность и подтверждая нашу позицию", – заявила она.

Она отметила, что в будущих модификациях будут использованы резиновые гусеницы вместо металлических, что позволит снизить уровень вибрации и шума, а также предусмотрены автоматические натяжители. Однако, насколько известно, их не планируется поставлять в армию – они предназначены для экспортных поставок.

Генерал-лейтенант Анна-Ли Рейли заявила, что "при правильной эксплуатации и техническом обслуживании в рамках заданных параметров у нас нет никаких опасений по поводу безопасности". Армия заказала 589 единиц боевой машины Ajax. Она считается важной частью планов по модернизации вооруженных сил.