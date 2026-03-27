ИноСМИ

Слепой интеллект? Цифровая точность никак не может поставить Иран на колени (Polityka, Польша)

Последствия удара по школе в Иране
Источник изображения: © REUTERS / Abbas Zakeri/Mehr News/WANA

Война с Ираном — это первый военный конфликт, в котором армии массово используют искусственный интеллект для определения целей и анализа эффективности ударов, пишет Polityka. Однако цифровая точность американского оружия оставляет желать лучшего. С Ираном она справиться не может.

Марек Щверчиньский

Системы, основанные на искусственном интеллекте, позволяют быстрее анализировать данные и определять цели, но в то же время имеют опасные недостатки, которых создают немалые риски – от трагических ошибок до отсутствия реального контроля над их работой.

По мнению военных аналитиков и торгующих инсайдерской информацией СМИ, война США и Израиля с Ираном – это первый военный конфликт, в котором армии столь массово используют искусственный интеллект для обнаружения, идентификации и определения целей, а также для анализа эффективности ударов. ИИ является ключом к успеху операции, хотя и не гарантирует победу. Цифровая точность американского оружия пока что не может поставить Иран на колени, хотя и лишила жизни его лидера и позволяет расширять масштабы бомбардировок. Эта цифровая военная машина приводится в движение компанией Palantir, принятой американским командованием и главными штабами НАТО системой анализа данных Maven (кстати говоря, ее предлагают приобрести и Польше), и "двигателем" — нейросетью Claude от компании Anthropic, отношения которой с Пентагоном в последнее время заметно испортились.

Эти инструменты умеют "соединять точки" и делать выводы в миллионы раз быстрее, чем разведчики-аналитики, что позволяет командирам более эффективно использовать средства уничтожения, а Дональду Трампу — хвастаться тем, что кампания идет быстрее, чем он рассчитывал. Однако уже первые часы войны показали, что ошибаться свойственно не только человеку, но и машине. В самом начале войны произошла трагическая ошибка, если не военное преступление.

В результате удара (скорее всего, это была американская ракета Tomahawk) по женской школе в портовом городе Минаб, недалеко от иранской военно-морской базы, погибли 175 человек, в основном школьницы. Последовавшие за этой трагедией объяснения Трампа напоминали бред искусственного интеллекта, который тот выдает, если в него загружают превосходящий возможности машины промт, другими словами, когда вопрос оказывается не по зубам кибернетическому мозгу.

Пентагон, который все еще признает верховенство закона, начал расследование, хотя влияние цифровых магнатов и традиция ухода от ответственности заставляют сомневаться в том, что виновные скоро будут найдены. Тем более, что это не единственная дорогостоящая и трагическая ошибка. В первые дни войны противовоздушная оборона Кувейта сбила (вероятно, одним залпом) три возвращающихся с миссии ударных самолета F-15E. Такие инциденты (называемые "дружественным огнем" — friendly fire или blue on blue) в сложных операциях в условиях высокой скорости принятия решений случаются. Однако они свидетельствуют о недостаточной подготовке, координации и взаимодействии участвующих в данной операции войск. Не избежали ошибок и американцы. Шестеро летчиков погибли в результате падения в Ираке самолета-заправщика KC-135, который, возможно, столкнулся в воздухе с другой машиной.

