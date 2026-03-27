Войти
Вестник Мордовии

Назван возможный тип ПЗРК, из которого попали в палубный F/A-18E/F США

171
0
0

Источник изображения: Фото: ВМС США

Американские пилоты в последние дни настолько уверовали в свою безнаказанность, что совсем утратили чувство самосохранения, за что и поплатились.

Пилот палубного истребителя-бомбардировщика/штурмовика F/A-18E/F Super Hornet потерял бдительность в районе Оманского залива около иранского порта Чехбехар (провинция Систан и Белуджистан).

В самолет ударила небольшая ракета, скорее всего выпущенная из переносного зенитного ракетного комплекса.


Видео – Юрий Лямин. ВКонтакте


У вооруженных сил Ирана имеется несколько типов ПЗРК, в том числе иранского производства. Например, три модели Misagh. Самая новая из них по своим тактико-техническим характеристикам отвечает наиболее высоким требованиям.

Правда, они оснащены не особо мощной фугасной боевой частью - ее вес не превышает полутора килограмм.

Поэтому, не исключено, что самолет смог дотянуть до палубы авианосца или сесть на близлежащий аэродром какой-то из стран. В то же время существует вероятность, что он рухнул в воды Индийского океана.

Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Иран
Оман
США
Продукция
F-18
Super Hornet
Проекты
Авианосец
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
