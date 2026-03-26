Войти
Industry Hunter

Российский проект по замене чипов Texas Instruments просрочен на 3,5 года, освоено ли производство — неизвестно

Источник изображения: Texas Instruments

Научно-исследовательский институт молекулярной электроники оштрафовали на 52 млн рублей

Минпромторг оштрафовал Научно-исследовательский институт молекулярной электроники (НИИМЭ) на 52 млн рублей за срыв сроков работ по освоению серийного производства микросхем управления зарядом аккумуляторов. Об этом сообщает CNews со ссылкой на материалы, опубликованные на портале госзакупок.

По условиям контракта стоимостью 123,4 млн рублей институт должен был освоить выпуск микросхем для управления зарядом литий-ионных и литий-полимерных батарей. Однако второй этап проекта был сдан с просрочкой в 1329 дней, то есть примерно на три года и семь месяцев. Размер штрафа составил около 42% от суммы контракта. Освоено ли в итоге производство — неизвестно.

Разрабатываемые микросхемы должны были стать отечественной заменой решениям американской Texas Instruments, в частности чипам BQ24725A, BQ24115 и BQ24610. Такие компоненты используются для ограничения тока и напряжения заряда, контроля состояния аккумулятора, защиты от перегрева, перезаряда и глубокого разряда. Проект входил в госпрограмму «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

Это не первый подобный случай для НИИМЭ. Ранее институт уже получал штраф в размере 275 млн рублей за просрочку контракта по освоению серийного производства ПЛИС — тогда сумма взыскания достигла полной стоимости договора.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минпромторг РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
    Обновить
