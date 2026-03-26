Деловая газета "Взгляд"

Пентагон заявил о четырехкратном росте производства систем наведения THAAD

ПРО THAAD
Система ПРО THAAD.
Источник изображения: https://www.lockheedmartin.com

Пентагон объявил о четырехкратном росте производства систем наведения THAAD

Планы Пентагона предусматривают резкое расширение производства систем самонаведения для противоракетного комплекса THAAD благодаря новым соглашениям с промышленными компаниями, сообщает оборонное ведомство США.

Пентагон заключил соглашение с компаниями BAE Systems и Lockheed Martin о значительном увеличении производства систем наведения для противоракет THAAD, пишет РИА "Новости".

В сообщении ведомства говорится: "Министерство войны совместно с BAE Systems и Lockheed Martin объявило сегодня о рамочном соглашении об увеличении в четыре раза производства устройств самонаведения для противоракет THAAD".

THAAD используется для перехвата баллистических ракет на большой высоте и дальности и является ключевым элементом противоракетной обороны США. Новое соглашение направлено на укрепление оборонного потенциала и повышение эффективности противоракетных систем. Увеличение производства позволит быстрее восполнять запасы и обеспечивать потребности Пентагона в современных технологиях.

Как накануне писала газета ВЗГЛЯД, также Пентагон направит 3 тыс. солдат 82-го воздушно-десантного полка в Персидский залив.

При этом, ранее президент США Дональд Трамп поручил отложить на пять дней удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана. А неделю назад оборонное ведомство США обратилось к Белому дому с просьбой одобрить запрос к конгрессу на сумму более 200 млрд долларов на борьбу с Ираном.

Тимур Шайдуллин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Продукция
THAAD
Компании
BAE Systems
Lockheed-Martin
Персоны
Трамп Дональд
