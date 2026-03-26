Глава НАТО поддержал войну Трампа в Иране и разозлил Европу (Financial Times, Великобритания)

FT: Рютте поддержал действия Трампа в Иране и вызвал возмущение стран ЕС

Страны ЕС возмущены призывом Рютте присоединиться к боевым действиям США в Иране, пишет FT. Как сообщается, генсек НАТО надеется, что европейские столицы помогут американским силам в Ормузском проливе. Европейские дипломаты увидели в этом призыве очередную проверку на прочность для альянса.

Генри Фой

Европейские столицы ополчились на Марка Рютте за призыв присоединиться к американской армаде в Ормузском проливе

Генеральный секретарь НАТО раззадорил европейские столицы тем, что безоговорочно поддержал войну Дональда Трампа с Ираном, — хотя она повергла Старый Свет в энергетический шок и усугубила напряжение внутри трансатлантического альянса.

Предположение Марка Рютте, что европейские союзники в итоге "найдут общий язык", прислушаются к призыву президента США и разместят военно-морские силы в Ормузском проливе, раздосадовало столицы континента, сообщили The Financial Times дипломаты объединения. По их словам, это усугубит назревшую внутри альянса напряженность из-за того, как далеко можно зайти, идя навстречу его крупнейшему члену.

"Это ставит нас в действительно неловкое положение, — сказал один из дипломатов ЕС. — Мы хотим выказать свою готовность, но верно и то, что вмешаться мы также не в состоянии".

Воцарившаяся в европейских столицах тревога из-за конфликта, который вверг весь Ближний Восток в хаос и взвинтил цены на нефть и газ, идет вразрез с комментариями Рютте, который в своеобычной манере попытался успокоить и одновременно превознести Трампа, чтобы удержать США в военном альянсе.

"Он делает это, чтобы обезопасить весь мир", — заявил Рютте в воскресенье о решении Трампа начать бомбардировки Ирана. "Вполне логично, что европейским странам нужна пара недель на сборы", — добавил он, имея в виду требование американского лидера к союзникам по НАТО выставить военную армаду для сопровождения кораблей через Ормузский пролив, который заблокировал Иран.

Трамп отчитал союзников по НАТО за то, что они не отреагировали на его призыв незамедлительно, заклеймив "трусами", и предупредил, что без США НАТО превратится в "бумажного тигра". С момента возвращения в Белый дом в прошлом году президент США регулярно испытывал трансатлантическое единство на прочность, введя пошлины, потребовав повысить расходы на оборону и пригрозив вторгнуться в Гренландию.

Страны ЕС, из которых все, кроме трех, также входят в НАТО, на прошлой неделе дружно отвергли призыв Трампа помочь снять блокаду Ормузского пролива. Верховный дипломат блока Кая Каллас высказалась о конфликте так: "Это не наша война", — и ее поддержали министры из Германии, Италии и Испании.

Три европейских дипломата из стран — членов НАТО заявили, что встревожены расхождением между комментариями Рютте и мнением большинства европейских столиц. По собственному признанию, они не согласны с его решением начать войну, хотя и не видят повода критиковать Трампа напрямую.

"Более того, эта война — ошибка и политическая катастрофа для всех, кто в нее вовлечен, — заявил во вторник президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. — И вот что меня расстраивает больше всего: этой напрасной войны действительно можно было избежать".

Начальник генерального штаба Франции Фабьен Мандон заявил во вторник, что США становятся "все более непредсказуемыми" и "даже не утруждают себя тем, чтобы ставить нас в известность, затевая свои военные операции".

"Это сказывается на нашей безопасности. Это влияет на наши интересы", — добавил Мендон.

Представитель НАТО заявил The Financial Times: "Альянс не участвует в войне в Иране, но внимательно следит за ситуацией, обеспечивая безопасность союзников. Генеральный секретарь постоянно поддерживает контакты с лидерами стран альянса".

Ряд европейских столиц во главе с Парижем выразили готовность принять участие в патрулировании пролива военно-морскими силами по окончании войны. Этот шаг позволит защитить примерно пятую часть мировых поставок нефти и газа, которые проходят через ключевую артерию, связывающую Персидский залив с международными рынками.

В то же время некоторые европейские чиновники в частном порядке осуждают заявления о том, что этот конфликт — "не наша война", учитывая его огромное влияние на цены на нефть и газ и, следовательно, расходы семей и предприятий по всей Европе.

"Последствия касаются нас напрямую, поэтому этот конфликт — и наш тоже", — заявил один из чиновников, добавив, что многие столицы поддерживают контакты с пострадавшими от войны странами Ближнего Востока в попытке найти дипломатическое решение.

Напряженность из-за того, как урегулировать конфликт и подобрать ключ к Трампу, обострилась в преддверии визита госсекретаря США Марко Рубио во Францию в пятницу, где, по сообщению Госдепартамента, он примет участие во встрече с коллегами по "Семерке" и обсудит "общие проблемы безопасности и перспективы сотрудничества".

Статья написана при участии Анн-Сильвен Шассани из Берлина