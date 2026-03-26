Ученые из России ускорили движения роботов в 30 раз за счет квантовых технологий

Исследователи из Центрального университета, Иннополиса и других институтов нашли способ заставить роботов двигаться в десятки раз быстрее.

Проблема знакома любой автоматизированной системе. Как заставить «руку» робота двигаться из точки А в точку Б максимально быстро, плавно и без лишних движений? Классические процессоры просто перебирают варианты. Но чем сложнее механика, тем дольше вычисления. Для работы в реальном времени это критично.

Российская группа ученых предложила иной путь. Программу управления робототехникой перевели на язык, понятный квантовым процессорам нового поколения D-Wave. Вместо перебора – квантовые вычисления. Технология, которая за доли секунды находит лучшее решение из миллиардов вариантов.

Эксперименты на реальном квантовом «железе» подтвердили эффективность. В итоге ученые добились более чем 30-кратного ускорения. При этом точность движений не пострадала. Напротив, робот перестал «суетиться», выполняя только нужные манипуляции.

Разработка значима не только в условиях лаборатории. Промышленные манипуляторы, хирургические системы, автономные автомобили. Ее можно применить везде, где критична скорость реакции. В этих сферах квантовый подход дает неоспоримое преимущество.