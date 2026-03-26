Военное обозрение

Ученые из России ускорили движения роботов в 30 раз за счет квантовых технологий

Исследователи из Центрального университета, Иннополиса и других институтов нашли способ заставить роботов двигаться в десятки раз быстрее.

Проблема знакома любой автоматизированной системе. Как заставить «руку» робота двигаться из точки А в точку Б максимально быстро, плавно и без лишних движений? Классические процессоры просто перебирают варианты. Но чем сложнее механика, тем дольше вычисления. Для работы в реальном времени это критично.

Российская группа ученых предложила иной путь. Программу управления робототехникой перевели на язык, понятный квантовым процессорам нового поколения D-Wave. Вместо перебора – квантовые вычисления. Технология, которая за доли секунды находит лучшее решение из миллиардов вариантов.

Эксперименты на реальном квантовом «железе» подтвердили эффективность. В итоге ученые добились более чем 30-кратного ускорения. При этом точность движений не пострадала. Напротив, робот перестал «суетиться», выполняя только нужные манипуляции.

Разработка значима не только в условиях лаборатории. Промышленные манипуляторы, хирургические системы, автономные автомобили. Ее можно применить везде, где критична скорость реакции. В этих сферах квантовый подход дает неоспоримое преимущество.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.03 01:57
  • 1
Трамп и ближайший союзник Путина: к чему внезапное сближение (Newsweek, США)
  • 26.03 00:22
  • 808
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 26.03 00:08
  • 15126
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.03 23:29
  • 0
Комментарий к "«Выкидной нож» России модифицировали"
  • 25.03 22:36
  • 1
США собираются обсуждать с Россией новые виды ядерного оружия
  • 25.03 21:21
  • 0
Комментарий к "Смогут ли иранцы "завалить" "Стратосферные крепости" – 256-тонные B-52"
  • 25.03 19:58
  • 0
Комментарий к "Самолеты вертикального взлета: тупик или будущее авиации"
  • 25.03 17:47
  • 0
Ключевой фактор поддержания региональной стабильности
  • 25.03 17:45
  • 1
НИУ ВШЭ: бума промышленной робототехники в России ожидать пока не стоит
  • 25.03 17:24
  • 1
В России появится собственный 90-нанометровый литограф
  • 25.03 01:40
  • 1
Reuters: Китай картографирует подводный рельеф трёх океанов в военных целях
  • 25.03 01:31
  • 1
Обман США Израилем теперь выдают за ошибку
  • 24.03 19:34
  • 4
Нужна ли России морская авиация, и, если да, то какая?
  • 24.03 11:46
  • 1
Трамп неожиданно заявил, что армия США временно прекращает атаковать Иран
  • 23.03 22:40
  • 0
Комментарий к "Почему Россия не может создать конкурентоспособный автомобиль, но производит лучшие в мире истребители?"