Bloomberg: авианосец USS "Джеральд Р.Форд" имеет системные проблемы, выходящие за рамки последствий пожара

CVN-78 перед спуском на воду.
Источник изображения: Mass Communication Specialist 1st Class Joshua Wahl

ЦАМТО, 25 марта. Авианосец ВМС США USS "Джеральд Р.Форд" (CVN-78) прибыл на военно-морскую базу Суда-Бей на острове Крит после вынужденного выхода из района боевых действий против Ирана в Красном море.

Непосредственным поводом стал пожар в главном прачечном отсеке корабля 12 марта, тушение которого продолжалось более 30 часов. По данным издания The New York Times, в результате инцидента более 600 военнослужащих были вынуждены покинуть жилые помещения.

По данным агентства Bloomberg, системные проблемы авианосца значительно глубже, чем последствия пожара. Ключевые опасения ведомственных инспекторов – прежде всего Управления директора по оперативным испытаниям и оценкам (DOT&E) Министерства обороны США – сосредоточены вокруг трех технических направлений.

Первое – электромагнитная система катапультного запуска EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System). Согласно последнему докладу DOT&E, средний ресурс EMALS между отказами по-прежнему существенно ниже проектных показателей. При испытаниях фиксировалось около 600 циклов до отказа при целевом значении свыше 4000 циклов. Персонал корабля продолжает зависеть от технической поддержки сторонних специалистов с берега при устранении неисправностей EMALS и аналогичной системы аэрофинишеров AAG (Advanced Arresting Gear).

Второе – радиолокационный комплекс. Двухдиапазонный радар DBR (Dual Band Radar) является уникальным для CVN-78 и не устанавливался на последующих кораблях данного типа, где он заменен на РЛС EASR. Управление DOT&E зафиксировало факты электромагнитных помех внутри корабля и констатировало, что боевая система в целом не прошла должных испытаний в условиях плотной радиоэлектронной борьбы, воспроизводящей реальную угрозу со стороны противника.

Третье – боевая живучесть корабля. По данным Bloomberg, американские надзорные органы располагают недостаточным объемом данных для полноценной оценки "оперативной пригодности" CVN-78.

"Джеральд Р.Форд" – крупнейший и наиболее дорогостоящий американский боевой корабль за всю историю флота стоимостью 13,2 млрд. долл. Принят в состав ВМС США с опозданием в мае 2017 года, а в марте 2026 года был задействован в операции "Эпическая ярость" против Ирана в акватории Красного моря.

Запланированный ремонтный период CVN-78 на верфи Newport News Naval Shipyard был перенесен. В качестве замены в регион Ближнего Востока готовится к развертыванию авианосец USS "Джордж Буш".

