КСИР резко ответил США по поводу переговоров: Мы не хотим попасться снова

Источник изображения: topwar.ru

Администрация Трампа продвигает идею встречи с представителями Ирана в Исламабаде, однако иранцы, по данным Axios, ответили посредникам с недоверием.

В Тегеране напоминают: их уже «дважды обманули». В первый раз удары последовали перед раундом переговоров по ядерной сделке. Во второй – спустя несколько дней после предварительных договоренностей о продолжении диалога. Теперь, когда Вашингтон наращивает военное присутствие в регионе и перебрасывает войска, слова о мире выглядят как тактическая пауза перед новым ударом.

Показательно, что прямых переговоров между сторонами нет и не предвидится. Турция, Египет и Пакистан пытаются организовать контакт, но взаимное недоверие остается непреодолимым барьером.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) резко ответил Вашингтону:

Не называйте свое поражение сделкой. Вы дошли до того, что ведете переговоры сами с собой.

Особого внимания заслуживает энергетическая составляющая. КСИР прямо предупреждает: США «не увидят прежних цен на энергию и нефть». Иран дает понять, что любые попытки давления через рынок будут иметь долгосрочные последствия, которые ударят по самим инициаторам санкционной политики.

Финальная фраза заявления подводит черту под любыми иллюзиями о компромиссе:

Такие, как мы, никогда не пойдут на компромисс с такими, как вы. Ни сейчас. Никогда.

В эпоху, когда американская дипломатия привыкла покупать лояльность или продавливать решения силой, Тегеран демонстрирует непривычную для США позицию.