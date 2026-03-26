Бомбардировщик ВВС США B-52H замечен с прототипами крылатой ракеты AGM-181A LRSO

ЦАМТО, 25 марта. Стратегический бомбардировщик B-52H "Стратофортресс" ВВС США замечен в небе над пустыней Мохаве в Калифорнии с двумя прототипами перспективной ядерной КР большой дальности AGM-181A LRSO (Long-Range Standoff Weapon).

Снимки опубликованы американским фотографом Джародом Гамильтоном. Самолет выполнял полет в районе авиабазы ВВС США Эдвардс, где традиционно проводятся летные испытания новых авиационных систем.

Как сообщил портал The War Zone, под левым крылом бомбардировщика зафиксированы два изделия: одно выкрашено в темно-серый цвет, на втором нанесены серые, черные и оранжевые маркировочные полосы. На опубликованных снимках отчетливо различимы выдвижные основные крылья ракеты в сложенном предстартовом положении.

Летные испытания AGM-181A LRSO ведутся несколько лет. Первый официальный рендер изделия был опубликован ВВС США в июне 2025 года.

AGM-181A LRSO разрабатывается компанией Raytheon Technologies по контракту на этапе инженерной и производственной разработки (EMD), заключенному с ВВС США в июле 2021 года. Стоимость контракта с учетом опционов составляет около 2 млрд. долл. Ракета создается на замену состоящей на вооружении с эпохи холодной войны крылатой ракеты AGM-86B ALCM.

Силовая установка серийного варианта AGM-181A – ТРДД Williams F107-WI-106. Единственный вариант боевого оснащения – термоядерная боеголовка W80-4 (модернизированный вариант W80-1 с двумя режимами мощности: 5 и 150 кт). Заявленная дальность – свыше 2500 км. Носителями определены стратегические бомбардировщики B-52H и B-21 "Рейдер".

Начальная боевая готовность (IOC) AGM-181A LRSO ранее планировалась на 2030 год. Запуск мелкосерийного производства намечен на 2027 финансовый год, серийного – на 2029 финансовый год. Общий объем закупок оценивается в количестве более 1000 ед.

AGM-181A является компонентом воздушного базирования стратегической ядерной триады США и предназначена для поражения стратегических целей в условиях противодействия развитым интегрированным системам ПВО/ПРО противника.