Войти
Военное обозрение

Применение F-22 для ударов по Ирану с базы в Израиле вызвало дискуссию в США

107
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Американское центральное командование подтверждает информацию о том, что в ходе операции «Эпическая ярость» против Ирана были использованы истребители F-22, которые в своё время стали первыми истребителями пятого поколения. На фоне муссирования темы о том, что США готовятся использовать штурмовики A-10 Thunderbolt для поддержки с воздуха возможной десантной операции, в самих Соединённых Штатах началась дискуссия.

Причиной этой дискуссии являются более ранние заявления от официальных лиц американского военного ведомства о том, что от штурмовиков A-10 Thunderbolt ВВС США планируют отказаться, а также о том, что истребители F-22 будут «планово выводиться из структур проведения воздушных операций экспедиционного характера». Теперь, когда F-22 были использованы в атаках на Иран и когда речь заходит о «реанимировании» A-10 для ударов «по земле», обсуждается вот какая тема: значит ли это, что современной техники для такой войны, как война против Ирана, США всё же недостаточно?

Эксперты считают, что Пентагон фактически подтверждает это своими действиями.

Американские источники тем временем пишут, что на Ближнем Востоке перед началом операции были развёрнуты до 20 истребителей F-22A Raptor, 12 из которых входят в состав 1-й истребительной эскадрильи Langley-Eustis (штат Вирджиния). Истребители эти поднимались в воздух для атак Ирана с израильской авиабазы Овда (она же – Увда), что в 50 км севернее курортного города Эйлат на Красном море. Впоследствии Иран атаковал эту авиабазу. Израиль о результатах того иранского удара на данный момент хранит молчание.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
США
Продукция
A-10 Warthog
F-22
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
