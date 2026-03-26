Военное обозрение

Пентагон усомнился в боевой пригодности авианосца Gerald R. Ford

Источник изображения: topwar.ru

Авианосец Gerald R. Ford, гордость ВМС США и самый дорогой военный корабль в истории (13,2 млрд долларов), оказался рекордсменом и по количеству проблем на борту. После пожара, случившегося 12 марта в прачечной во время участия в операции против Ирана, выяснилось: это лишь верхушка айсберга.

Испытательный центр Пентагона вынес вердикт: данных для оценки «оперативной пригодности» авианосца недостаточно. Реалистичные боевые испытания не завершены. А значит, никто толком не знает, способен ли «Форд» и его «собратья» обнаруживать, отслеживать и перехватывать вражескую авиацию и ракеты. Как поведут себя системы при непрерывных взлетах и посадках в условиях военной нагрузки – загадка.

Перечень «ключевых систем», чья надежность вызывает вопросы, внушителен: катапульты, радар, подъемники для боеприпасов, живучесть при попаданиях. Добавим сюда бытовые проблемы, от которых страдает экипаж. На корабле попросту не хватает коек для всех моряков и сопровождающего персонала, не говоря уже про проблемные туалеты.

Отдельная история – пожар. По данным NYT, он отравил продуктами горения десятки человек. Версия о том, что его устроили сами члены экипажа, чтобы прекратить боевую миссию, выглядит все более правдоподобно на фоне остальных «сюрпризов».

Вся эта эпопея – яркая иллюстрация того, что даже за 13 миллиардов долларов нельзя купить боеготовность, если системные проблемы годами заметают под ковер.

