Российский "Рассвет" не является копией Starlink, а представляет собой следующий этап эволюции этой технологии

ЦАМТО, 25 марта. Российская спутниковая группировка "Рассвет" не является копией Starlink, а представляет собой следующий этап эволюции данной технологии, которая работает на более высоких орбитах и принципиально иной связи.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил научный эксперт Алексей Анпилогов.

Ранее российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" сообщила "РИА Новости", что вывела на орбиту спутники низкоорбитальной группировки "Рассвет".

"Запуск первых 16 спутников связи "Рассвет" – это не просто очередной этап развития низкоорбитальных систем, а качественно новый шаг, который учитывает опыт предшественников. Важно понимать: это не копия Starlink, а, по сути, следующий этап эволюции данной технологии", – сказал газете "Взгляд" А.Анпилогов.

Эксперт напомнил, что "Рассвет" изначально проектировался в условиях, когда наиболее удобные низкие орбиты уже заняты иностранными группировками. Перед разработчиками, по его словам, стояла задача обеспечить устойчивое покрытие территории с минимальным количеством аппаратов.

"Решение было найдено: работа на более высоких орбитах и внедрение принципиально иной архитектуры связи", – пояснил эксперт.