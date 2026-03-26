Российский "Рассвет" не является копией Starlink, а представляет собой следующий этап эволюции этой технологии

Один из экспериментальных спутников «Рассвет» производства БЮРО 1440.
Источник изображения: habr.com

ЦАМТО, 25 марта. Российская спутниковая группировка "Рассвет" не является копией Starlink, а представляет собой следующий этап эволюции данной технологии, которая работает на более высоких орбитах и принципиально иной связи.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил научный эксперт Алексей Анпилогов.

Ранее российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" сообщила "РИА Новости", что вывела на орбиту спутники низкоорбитальной группировки "Рассвет".

"Запуск первых 16 спутников связи "Рассвет" – это не просто очередной этап развития низкоорбитальных систем, а качественно новый шаг, который учитывает опыт предшественников. Важно понимать: это не копия Starlink, а, по сути, следующий этап эволюции данной технологии", – сказал газете "Взгляд" А.Анпилогов.

Эксперт напомнил, что "Рассвет" изначально проектировался в условиях, когда наиболее удобные низкие орбиты уже заняты иностранными группировками. Перед разработчиками, по его словам, стояла задача обеспечить устойчивое покрытие территории с минимальным количеством аппаратов.

"Решение было найдено: работа на более высоких орбитах и внедрение принципиально иной архитектуры связи", – пояснил эксперт.

  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.03 01:57
  • 1
Трамп и ближайший союзник Путина: к чему внезапное сближение (Newsweek, США)
  • 26.03 00:22
  • 808
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 26.03 00:08
  • 15126
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.03 23:29
  • 0
Комментарий к "«Выкидной нож» России модифицировали"
  • 25.03 22:36
  • 1
США собираются обсуждать с Россией новые виды ядерного оружия
  • 25.03 21:21
  • 0
Комментарий к "Смогут ли иранцы "завалить" "Стратосферные крепости" – 256-тонные B-52"
  • 25.03 19:58
  • 0
Комментарий к "Самолеты вертикального взлета: тупик или будущее авиации"
  • 25.03 17:47
  • 0
Ключевой фактор поддержания региональной стабильности
  • 25.03 17:45
  • 1
НИУ ВШЭ: бума промышленной робототехники в России ожидать пока не стоит
  • 25.03 17:24
  • 1
В России появится собственный 90-нанометровый литограф
  • 25.03 01:40
  • 1
Reuters: Китай картографирует подводный рельеф трёх океанов в военных целях
  • 25.03 01:31
  • 1
Обман США Израилем теперь выдают за ошибку
  • 24.03 19:34
  • 4
Нужна ли России морская авиация, и, если да, то какая?
  • 24.03 11:46
  • 1
Трамп неожиданно заявил, что армия США временно прекращает атаковать Иран
  • 23.03 22:40
  • 0
Комментарий к "Почему Россия не может создать конкурентоспособный автомобиль, но производит лучшие в мире истребители?"