WSJ: Anduril и Palantir участвуют в разработке ПО для системы ПРО "Золотой купол"

ЦАМТО, 25 марта. Американские компании Anduril Industries и Palantir Technologies принимают участие в разработке программного обеспечения для системы ПРО "Золотой купол".

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

"Anduril Industries и Palantir Technologies являются частью группы, разрабатывающей программное обеспечение для системы ПРО "Золотой купол", – пишет издание.

Также в работе участвуют Aalyria Technologies, Scale AI и Swoop Technologies, добавляет WSJ.

Как напоминает "РИА Новости", в мае 2025 года президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для системы ПРО "Золотой купол", которая обойдется примерно в 175 млрд. долл. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические составляющие, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое пробное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.

Позднее прогнозируемая стоимость "Золотого купола" увеличилась до 185 млрд. долл. из-за необходимости обеспечить "дополнительные возможности в космосе", а реализация проекта может затянуться до 2035 года, сообщил возглавляющий проект генерал космических сил Майкл Гетлейн.