Спущен на воду второй фрегат класса "Тип-31" для ВМС Великобритании

ЦАМТО, 25 марта. Британская компания Babcock International 23 марта объявила о состоявшемся на верфи в Росайте спуске на воду фрегата (F08) "Эктив" класса "Тип-31" ("Инспирэйшн"), предназначенного для ВМС Великобритании.

В ходе операции фрегат был перемещен на баржу CD01 компании Malin Augustea, которая была пришвартована перпендикулярно причалу. После этого судно было отбуксировано на глубину, где баржа погрузилась, оставив "Эктив" на плаву. Затем фрегат был отбуксирован обратно на предприятие для дооснащения. Данный этап будет включать установку главной мачты, систем вооружения, обнаружения и т.д.

"Эктив" станет вторым кораблем серии "Тип-31", переданным ВМС Великобритании. Закладка киля корабля состоялась 16 сентября 2023 года. 24 февраля 2026 года состоялась его выкатка из цеха, где осуществлялось строительство, и началась подготовка к спуску на воду.

Как сообщал ЦАМТО, 15 ноября 2019 года Министерство обороны Великобритании по итогам тендера заключило с возглавляемым Babcock International консорциумом контракт на строительство пяти многоцелевых фрегатов класса "Тип-31". Стоимость заказа составила 1,25 млрд. фунтов стерлингов. Как ожидается, общая стоимость программы "Тип-31", включая сопутствующие расходы, составит 2,7 млрд. долл. Строительство фрегатов осуществляется на базе проекта "Эрроухед 140", разработанного на базе фрегата класса "Ивер Хюитфельдт" датской компании Odense Maritime Technology (OMT).

Фрегаты "Тип-31" предназначены для пресечения незаконной деятельности на море, перехвата нарушителей, ведения разведки, участия в обороне страны, поддержки операций по оказанию гуманитарной помощи.

Резка стали для головного корабля началась в сентябре 2021 года, закладка киля состоялась 27 апреля 2022 года, а 15 июня 2025 года он был спущен на воду. Планируется, что головной корабль будет передан ВМС Великобритании в 2027 году. Резка стали для "Эктив" началась в январе 2023 года, закладка киля состоялась в сентябре 2023 года. Закладка киля третьего фрегата, "Формидабл", состоялась в декабре 2025 года. В феврале 2026 года началась резка стали для четвертого корабля серии, "Буллдог".

Новые корабли войдут в боевой состав флота к 2030 году и заменят пять состоящих на вооружении фрегатов класса "Тип-23". Портом их приписки станет Портсмут.