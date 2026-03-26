Тайвань намерен создать «армию дронов» - корабли НОАК могут сами оказаться целью

Источник изображения: topwar.ru

Правительство Тайваня продвигает инициативу по созданию промышленного кластера, основной задачей которого станет производство беспилотников. На эти цели Тайбэй планирует потратить порядка 1,4 млрд долларов. При этом Тайвань хочет аккумулировать у себя возможности и ряда других стран региона по созданию дронов, с помощью которых можно было бы, как заявлено, «эффективно противостоять агрессии».

Тайвань в рамках озвученной программы готовится сформировать так называемую «демократическую цепочку» поставок комплектующих для БПЛА, чтобы исключить в этой цепочке комплектующие из КНР.

Программа по созданию «армии дронов» рассчитана на период до 2030 года, и, по сообщениям тайваньской прессы, частичная реализация проекта уже начата.

Соответственно, Тайвань готовится к тому, чтобы противостоять материковому Китаю на случай начала Пекином военной операции. А ранее Си Цзиньпин прямо высказался о том, что он выступает за дипломатическое решение воссоединения Тайваня с КНР, однако «Китай готов к любым сценариям».

Если среди этих сценариев действительно есть военный, то пока сам Пекин даёт время Тайбэю к нему подготовиться. Видимо, это такая современная особенность военных операций крупных держав…

Если Тайвань реализует свою БПЛА-инициативу хотя бы частично, то в случае начала китайской военной кампании КНР вполне может понести значительный ущерб. Например, эксперты часто используют довод о том, что НОАК даже не нужно начинать сухопутную операцию, а достаточно «опоясать» Тайвань военными кораблями, полностью заблокировав остров. Но при наличии значительного числа дронов у Тайваня корабли в этом случае станут приоритетными целями без гарантий того, что мир не увидит их горящими, например, в водах Тайваньского пролива.

А при учёте того, что США продолжают снабжать Тайвань целым спектром современного оружия, Пекин может сам довести ситуацию до такого момента, когда военная операция принесёт ему самому запредельные риски.