Войти
Военное обозрение

Тайвань намерен создать «армию дронов» - корабли НОАК могут сами оказаться целью

110
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Правительство Тайваня продвигает инициативу по созданию промышленного кластера, основной задачей которого станет производство беспилотников. На эти цели Тайбэй планирует потратить порядка 1,4 млрд долларов. При этом Тайвань хочет аккумулировать у себя возможности и ряда других стран региона по созданию дронов, с помощью которых можно было бы, как заявлено, «эффективно противостоять агрессии».

Тайвань в рамках озвученной программы готовится сформировать так называемую «демократическую цепочку» поставок комплектующих для БПЛА, чтобы исключить в этой цепочке комплектующие из КНР.

Программа по созданию «армии дронов» рассчитана на период до 2030 года, и, по сообщениям тайваньской прессы, частичная реализация проекта уже начата.

Соответственно, Тайвань готовится к тому, чтобы противостоять материковому Китаю на случай начала Пекином военной операции. А ранее Си Цзиньпин прямо высказался о том, что он выступает за дипломатическое решение воссоединения Тайваня с КНР, однако «Китай готов к любым сценариям».

Если среди этих сценариев действительно есть военный, то пока сам Пекин даёт время Тайбэю к нему подготовиться. Видимо, это такая современная особенность военных операций крупных держав…

Если Тайвань реализует свою БПЛА-инициативу хотя бы частично, то в случае начала китайской военной кампании КНР вполне может понести значительный ущерб. Например, эксперты часто используют довод о том, что НОАК даже не нужно начинать сухопутную операцию, а достаточно «опоясать» Тайвань военными кораблями, полностью заблокировав остров. Но при наличии значительного числа дронов у Тайваня корабли в этом случае станут приоритетными целями без гарантий того, что мир не увидит их горящими, например, в водах Тайваньского пролива.

А при учёте того, что США продолжают снабжать Тайвань целым спектром современного оружия, Пекин может сам довести ситуацию до такого момента, когда военная операция принесёт ему самому запредельные риски.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
