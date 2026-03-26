Отряд кораблей ТОФ зашел в порт Читтагонг Народной Республики Бангладеш

Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов «Совершенный» и «Резкий» прибыл в порт Читтагонг Народной Республики Бангладеш с деловым заходом. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе ТОФ.


На причале российских военных моряков встретили представители Военно-морских сил республики и сотрудники посольства РФ. Программой визита предусмотрено участие экипажей в протокольных, культурных и спортивных мероприятиях совместно с коллегами из ВМС Бангладеш.

Кроме того, моряки ТОФ примут участие в памятных церемониях, посвященных помощи советского флота в разминировании и восстановлении порта Читтагонг в 1972–1974 годах.

Отряд вышел в дальний поход из Владивостока 12 февраля для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. До прибытия в Бангладеш российские корабли совершили заходы в порты Джорджтаун (Малайзия), Тилава (Мьянма) и Вишакхапатнам (Индия).

В пресс-службе ТОФ 26 февраля сообщили, что в Индии завершилось многонациональное военно-морское учение «Милан-2026», в котором Военно-морской флот России представлял экипаж фрегата «Маршал Шапошников». Российские моряки и представители других стран — участниц учения в течение пяти дней отрабатывали в Бенгальском заливе элементы совместного маневрирования и ведения морского боя.

