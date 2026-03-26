Состояние Крит: почему самый дорогой корабль в мире сбежал с войны в Персидском заливе

Пока на новейшем авианосце ликвидируют последствия бытового пожара, Белый дом теряет контроль над ключевыми акваториями

Самый дорогой и технологичный корабль в мировой истории — американский авианосец «Джеральд Форд» (USS Gerald R. Ford) — прервал выполнение боевой миссии и прибыл в греческий порт Суда-Бэй на острове Крит. Официальной причиной захода на базу НАТО названо техническое обслуживание после возгорания в прачечном отсеке. Однако масштаб происшествия и спешный вывод авианосной ударной группы (АУГ) из зоны оперативного дежурства указывают на серьезные проблемы. Пока экипаж оценивает последствия — от поврежденных спальных помещений до нарушений в работе систем вентиляции, — эксперты задаются вопросом, был ли инцидент случайностью, результатом переутомления команды или следствием человеческого фактора.

Прачечная особого назначения

По сообщениям командования Шестого флота США, заход в бухту Суда-Бэй необходим для оценки повреждений и пополнения запасов, а также для расследования причин пожара, по данным ряда западных СМИ. Инцидент, ставший поводом для смены курса, произошел 12 марта. По официальной версии, возгорание началось в сушильной машине в прачечной и быстро распространилось по вентиляционным шахтам.

Несмотря на бытовое место начала пожара, последствия оказались заметными. Как сообщает The New York Times со ссылкой на членов экипажа, борьба с огнем продолжалась более суток. В результате два человека получили серьезные травмы, десятки матросов госпитализированы с отравлением продуктами горения. Кроме того, было уничтожено более полутысячи спальных мест, из-за чего часть команды была вынуждена разместиться на столах и на полу.

«Ситуация критическая не только из-за коек. Уничтожение прачечного комплекса на корабле, который находится в автономном плавании почти 10 месяцев, — это санитарная катастрофа для 4,5 тыс. человек», — отмечают источники в американских СМИ.

Масштаб проблемы косвенно подтверждает логистическая операция Пентагона: ВМС пришлось экстренно снимать около 1 тыс. матрасов со строящегося авианосца «Джон Ф. Кеннеди» в Вирджинии, чтобы переправить их через океан на «Форд».

Диверсия или человеческий фактор

На фоне официальных отчетов из Вашингтона звучат и альтернативные трактовки. Представители центрального штаба Вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» заявили, что пожар был вызван действиями самих американских моряков. По мнению Тегерана, экипаж поддался панике из-за перспективы прямого столкновения с иранскими силами и намеренно вывел судно из строя, чтобы получить законный повод для отхода.

Хотя подобные заявления часто воспринимаются как элемент информационной войны, военные эксперты отмечают, что «Джеральд Форд» эксплуатируется на пределе возможностей.

— Во-первых, сказывается экстремальный график. Корабль находится в походе с прошлого лета, совершив несколько рывков через Атлантику — от берегов Венесуэлы до Восточного Средиземноморья, — объяснил «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин. — Во-вторых, дает о себе знать усталость металла и людей. Постоянное маневрирование и высокая интенсивность вылетов привели к накоплению мелких неисправностей. В-третьих, человеческий фактор. Износ оборудования в сочетании с психологическим напряжением команды часто становится катализатором подобных ЧП.

Уход авианосца на Крит создает ощутимый вакуум силы в регионе. Вместе с флагманом акваторию покинули и сопровождающие его эсминцы. Военный эксперт Дмитрий Корнев подчеркивает, что это существенно осложняет планы Вашингтона по усилению военного давления в районе Персидского залива.

— До недавнего времени группа выполняла задачи в Красном море, работая на сдерживание Ирана. Техническая оснащенность палубной авиации позволяла наносить удары по объектам в глубине иранской территории, что подкреплялось переброской в регион рекордного числа топливозаправщиков, — пояснил он.

По мнению эксперта, ближайшие 10–14 дней станут решающими. Если ремонт окажется серьезнее «косметического», флагману придется встать в сухой док на месяцы, что лишит Белый дом ключевого аргумента в региональном споре.

Техническая уязвимость «цифрового» флота

Несмотря на инцидент, некоторые специалисты призывают не списывать «Форд» со счетов. Военный эксперт Дмитрий Болтенков напомнил, что это головной корабль принципиально нового проекта, призванный заменить ветеранов типа «Нимиц».

Главное отличие «Джеральда Форда» — тотальная цифровизация и переход на электромагнитную систему запуска самолетов (EMALS) вместо традиционных паровых катапульт. Это позволяет увеличить интенсивность вылетов на 25% — до 160–270 в сутки. Болтенков называет происходящее «болезнями роста» сложной платформы, но отмечает, что на последних фотоснимкам палубы видно аномально плотную расстановку самолетов — вероятно, ангары сейчас заняты ремонтными работами.

— В американской школе кораблестроения борьба за живучесть возведена в абсолют еще со времен Второй мировой войны. История знает примеры, когда после тяжелейших попаданий американские авианосцы восстанавливались в рекордные сроки. Для них это проверка того, как амбициозный проект ведет себя в условиях реального износа вдали от родных берегов, — предположил он.

Угроза безопасности США в Красном море

Проблема для американцев заключается в том, что оперативной замены «Форду» в Красном море сейчас нет, отметил Юрий Лямин. Авианосец «Авраам Линкольн» находится в Аравийском море, а «Джордж Буш» еще не покинул побережье Соединенных Штатов. Если ремонт на Крите затянется, Пентагон столкнется с дефицитом палубной авиации в зоне конфликта с хуситами и Ираном.

— Вывод «Форда» из зоны дежурства — крайне неприятный момент для Пентагона. В Красном море авианосец выполнял критическую задачу по сдерживанию хуситов. Его отсутствие создает брешь в системе ПВО и снижает наступательный потенциал США в регионе, — считает эксперт.

Пока спутники фиксируют лишь работу вертолетов MH-60 Seahawk, которые в режиме «челноков» доставляют на борт запчасти и провизию. Тем не менее наблюдается важная тенденция. Американские силы избегают заходить в Ормузский пролив и Персидский залив. А попытки подойти к берегам Ирана на расстояние менее 350 км пресекаются демонстративными пусками иранских береговых ракетных комплексов, после чего американские АУГ вынуждены отходить на безопасную дистанцию, подчеркнул он.

Инцидент с «Джеральдом Фордом» обнажил проблему перенапряжения сил ВМС США. Даже если корабль вернется в строй через неделю, вопрос технического износа новейшего авианосца при сохранении высокой интенсивности походов останется открытым.

Если ремонт затянется, США потеряют ключевой инструмент давления на Тегеран в акватории Красного моря. По мнению экспертов, на данный момент вероятность возвращения «Джеральда Форда» к активным операциям против Ирана в ближайшей перспективе стремится к нулю.

Юлия Леонова

Максим Высочин