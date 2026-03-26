"Баллы за убийство": Пентагон создаст маркетплейс для оружия (Bloomberg, США)

Bloomberg: Пентагон на примере ВСУ создаст маркетплейс для вооружений

США необходимо учиться на опыте Украины и перенимать у нее главные наработки в области закупок и БПЛА, передает Bloomberg. Пентагон даже создаст "маркетплейс" для оружия, где можно будет потратить полученные за уничтожение врага баллы.

Командование британской армии прошлой весной пригласило на военные учения гостей. К разочарованию некоторых участников, из 50 приглашенных лишь небольшое количество людей работало в стартапах, а 90 процентов представляли известных оборонных подрядчиков и консалтинговые фирмы. Такое соотношение должно встревожить всех тех, кто наблюдает за ходом военных действий на Украине, а также за начавшимся недавно конфликтом в Иране.

Американское военное вторжение на Ближнем Востоке называют "первой войной искусственного интеллекта". В ходе этого конфликта инструменты ИИ, такие как Claude от компании Anthropic PBC, анализируют многочисленные сигналы разведки, помогая принимать решения по выбору целей. Эта так называемая цепочка поражения, или последовательность действий от обнаружения цели до нанесения удара по ней, обычно занимает несколько часов или дней, в течение которых человек анализирует, размышляет и принимает решения. Но инструменты ИИ позволяют сократить этот процесс до 60 секунд. Именно столько времени ушло, прежде чем был нанесен удар, уничтоживший верховного лидера Ирана, о чем сообщили представители военного командования Израиля.

Несмотря на использование самых передовых технологий, США на начальном этапе операции сделали ставку на классические инструменты "шока и трепета": авианосные группы, истребители F-35 и ракеты Patriot стоимостью в сотни миллионов долларов. Это позволило президенту Дональду Трампу объявить о триумфе западной военной мощи. Наверное, он прав, заявляя, что этот довольно простой вступительный акт скоро завершится. Но Иран также может оказаться решительным противником, перенимающим опыт украинского конфликта, характерными чертами которого стали дешевые дроны, стремительные модификации техники и тактика партизанской борьбы с применением современных технологий.

Украина в настоящее время производит около четырех миллионов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ежегодно. Это больше, чем может делать любая страна НАТО.

Реальным достижением Украины являются не сами беспилотники или какая-то отдельная технология, а скорость их доработки и адаптации на поле боя. Это исключительно важно, когда между первым применением дрона новой конструкции и появлением контрмер проходит всего месяц.

Именно поэтому дешевые и адаптируемые образцы боевой техники приносят больше пользы, чем дорогие ракеты. Почти каждый украинский полк регулярно контактирует с производителями БПЛА, программного обеспечения и средств наблюдения, чтобы быстро модифицировать имеющуюся технику, в которой войска на передовой нуждаются постоянно. Многие из этих производителей являются стартапами. Именно об этом рассказывали украинские военные представители на конференции по оборонным технологиям, которая состоялась в октябре в Лондоне.

Для быстрой и эффективной закупки средств поражения Украина создала похожий на Amazon маркетплейс Brave1, где представлены сотни образцов боевой техники и вооружений, включая продукцию 600 с лишним отечественных производителей дронов. Подразделения на передовой получают баллы за подтвержденные поражения целей. Уничтожение вражеской РСЗО дает до 50 баллов, а за танк можно получить 40. Заработанные баллы военные могут затем потратить на покупку техники и снаряжения.

Эта модель не идеальна. Превращение войны в игру при помощи баллов за убийство аморально, а среди сотен компаний по производству БПЛА есть множество изготовителей некачественной продукции, на которую командиры с передовой могут потратить заработанные средства. Кроме того, многие комплектующие, такие как батареи, иногда не подходят для имеющейся на фронте техники, что ставит солдат в затруднительное положение.

Тем не менее Украина создала уникальную по своей гибкости и эффективности платформу, которая изменила порядок закупки боевой техники и снаряжения офицерами с передовой. Похоже, что США постепенно начинают обращать на это внимание. Военный министр Пит Хегсет приказал к концу 2026 года оснастить все отделения армии США небольшими ударными дронами-камикадзе. Вдохновленные Brave1, сухопутные войска США сейчас запускают свою собственную версию платформы. А некоммерческая организация "Военно-морской институт США" призывает сделать то же самое с Корпусом морской пехоты.

Сейчас Украина может стать самым ценным военным партнером для Запада. У нее, безусловно, самый богатый опыт уничтожения беспилотников. Эти знания сейчас актуальны и востребованы в войне, которая ведется против производителя дронов. Почти треть поставок беспилотных систем на Украине обеспечивается нетрадиционными поставщиками, включая стартапы.

В США такой статистики нет. Но если говорить о беспилотных системах и инструментах искусственного интеллекта, то Пентагон "не в состоянии использовать весь потенциал коммерческого сектора США", о чем говорится в докладе Центра стратегических и международных исследований* за февраль 2026 года. В том же докладе американские представители военного руководства жалуются на строгие правила и жесткие бюджетные ассигнования, которые затрудняют работу со стартапами.

Разногласия Пентагона с ведущей лабораторией искусственного интеллекта Anthropic, которая была внесена в черный список прямо посреди войны, указывают на незрелые и резкие отношения военного ведомства со стартапами, которые необходимо срочно исправлять. Украина усвоила эти уроки под огнем, а США могут себе позволить сделать то же самое заблаговременно. Но этот момент не будет длиться вечно.

