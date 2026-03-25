В Сеуле заявили, что страны Ближнего Востока стали переходить на южнокорейское ПВО

Флаг Южной Кореи
Источник изображения: Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Ближневосточные государства перешли к массовым закупкам южнокорейских комплексов Cheongung. Об этом сообщил министр экономики и финансов Республики Корея Ку Юн Чхоль в интервью Bloomberg.

«Ближневосточные страны выстраиваются в очередь. Они хотят оружие из Южной Кореи из-за его точности — они уничтожают баллистические ракеты более чем в 90% случаев», — сказал он.

Аналитики издания отмечают, ракеты для Cheongung стоят в несколько раз дешевле, чем для комплексов Patriot.

24 марта военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что конфликт на Ближнем Востоке будет продолжаться до тех пор, пока США не снимут санкции с Ирана и не выплатят Тегерану компенсации за причиненный ущерб.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее в МИД России заявили о небезразличном отношении к конфликту на Ближнем Востоке.

Михаил Миронов

