Рютте сделал неожиданное заявление: Иран может ударить по столицам ЕС (CBS News, США)

Марк Рютте: страны НАТО собираются обеспечить безопасность Ормузского пролива

Теперь стало ясно, что Иран может накрыть огнем европейские столицы: Берлин, Париж, Лондон, признал генсек НАТО Марк Рютте в программе "Лицом к нации". При этом он отметил, что отмена санкций против российской нефти вызвана конкретной целью.

Ниже приводится расшифровка интервью генерального секретаря НАТО Марка Рютте, которое показали 22 марта 2026 года в программе "Лицом к нации с Маргарет Бреннан".

Маргарет Бреннан: А сейчас мы побеседуем с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который находится в Гааге и присоединился к нам этим утром. Добро пожаловать на передачу "Лицом к нации".

Марк Рютте: Маргарет, приятно вернуться в вашу программу. Доброе утро.

— Доброе утро. Мы видели, как Иран запустил две ракеты по острову Диего-Гарсия. Это остров в Индийском океане, где размещается совместная военная база США и Британии. Он находится на удалении 4 тысяч километров от иранской территории, и это самое большое расстояние, какое пролетали ракеты Тегерана. Вы только что слышали постоянного представителя [США в ООН Майкла] Уолтца, который сказал, что теперь Израиль и США будут по-другому оценивать боевые возможности Ирана в плане имеющихся у него средств поражения. А Израиль заявляет, что такие межконтинентальные баллистические ракеты могут ударить по Берлину, Парижу и Риму. НАТО согласна с такими израильскими оценками?

— В настоящий момент мы не можем это подтвердить, и поэтому анализируем вопрос. Но если окажется, что это правда, появятся новые доказательства того, что президент делает исключительно важное дело, уничтожая арсенал баллистических ракет, уничтожая ядерный потенциал Ирана. Постпред Уолтц совершенно верно и точно сказал. Мы уже видели такое с Северной Кореей. Если мы слишком долго ведем переговоры, можно упустить тот момент, когда еще есть шанс что-то сделать. И вот теперь у Северной Кореи есть ядерное оружие. Если Иран станет обладателем ядерного оружия, а также ракетного арсенала, это будет прямая угроза — угроза нашему существованию, угроза Израилю, региону, Европе и стабильности во всем мире. Поэтому то, что делает президент, исключительно важно. Я видел данные опросов, но я искренне надеюсь, что американский народ будет вместе с ним, так как он делает это для того, чтобы во всем мире стало спокойнее и безопаснее.

— Так, давайте все же внесем сейчас ясность. Считаете ли вы, что Иран может нанести удар по Берлину, Парижу и Риму? Действительно ли они находятся в зоне прямой угрозы?

— Мы знаем наверняка, что Иран очень близок к тому, чтобы получить такую возможность. А если говорить о британской базе Диего-Гарсия, то мы продолжаем оценивать ситуацию. Но если все это правда, значит, у них уже есть такая возможность. А если нет, мы знаем, что они очень близки к этому, к получению такой возможности. Именно поэтому у меня такое ощущение, что это находит отклик у большинства политиков. Что делает там президент? Он ослабляет, устраняет возможности Ирана снова стать экспортером хаоса, полного хаоса в регионе, в мире.

— Что ж, я уверена, что президент должным образом оценит вашу похвалу. Но он очень недоволен НАТО и европейскими союзниками. И он ясно сказал об этом в начале недели. Он назвал НАТО, я цитирую, "бумажным тигром без США". Он сказал, что европейцы жалуются на высокие нефтяные цены, но не хотят помогать с открытием Ормузского пролива. Он назвал их трусами. И сказал, что запомнит это.

— На этой неделе у меня было несколько бесед с президентом. Смотрите, он сказал, что США несколько недель планировали операцию "Эпическая ярость", но по соображениям безопасности не могли рассказать европейским союзникам и союзникам во всем мире, а также странам-партнерам, что они делают, потому что это поставило бы под угрозу первое, первое нападение...

— Или дало бы вам возможность составить собственные планы.

— Поэтому вполне логично, что европейским странам понадобилась пара недель, чтобы собраться вместе. Но сейчас хорошая новость заключается в том, что с четверга 22 страны, в основном члены НАТО, но также Япония, Корея, Австралия, Новая Зеландия, Бахрейн и ОАЭ объединились, чтобы ответить на три основополагающих вопроса. Что нам нужно? Когда нам это понадобится? Где нам это понадобится? Теперь эти три вопроса прорабатываются, чтобы ответить на призыв президента, чтобы обеспечить свободное движение через Ормузский пролив.

— Надо внести ясность. Президент сказал, что эта война продлится от четырех до шести недель. То есть окончания боевых действий следует ждать в начале апреля. И вдруг он отправляет туда войска. Возможно, он попросит у Конгресса дополнительные деньги. И как же в таком случае ответить на ваш вопрос "когда"? Когда, по его словам, потребуется ваша поддержка, поддержка европейских стран? Мои источники говорят, что эти страны не желают отправлять войска прямо в разгар боевых действий.

— Совершенно очевидно, что в этой программе, которую транслируют на весь мир и смотрит множество зрителей, я не могу обсуждать с вами то, что обсуждается в обстановке секретности. Но я могу заверить вас, что, конечно, Британия идет во главе этих усилий, ведет за собой 22 страны под руководством премьер-министра Стармера. На этой неделе я говорил по телефону с премьер-министром Стармером и с президентом Макроном. Опять же, это привело к тому, что 22 страны сейчас поддерживают инициативу. Действительно, сейчас один из ключевых вопросов — это не только "что" и "где", но и "когда". Именно поэтому органы военного планирования работают вместе, чтобы обеспечить нашу готовность, чтобы эта улица... чтобы Ормузский пролив... чтобы мы обеспечили там свободу мореплавания, так как это исключительно важно для мировой экономики.

— Но, похоже, президент сказал, что это выходит за рамки Ирана — то, что он думает о НАТО и о своей готовности помогать Европе. Давайте послушаем.

[ГОВОРИТ ТРАМП: "Думаю, НАТО совершает очень глупую ошибку. Знаете, я уже давно говорю об этом, у меня уже давно возник вопрос, будет ли НАТО за нас. Это была важная проверка, испытание, потому что мы в них не нуждаемся, но они должны были находиться там".]

Президент по-прежнему представляет это как взаимовыгодный обмен, "услуга за услугу", и в том же контексте он упоминает Украину, заявляя: "Я же помогаю Европе с Украиной. А почему она мне не помогает?" Вас не беспокоит то, что это нанесет ущерб целям НАТО на других направлениях?

— Я знаю, что мы всегда объединяемся. Так было под руководством президента Трампа, когда мы провели исключительно успешный саммит в Гааге, договорившись тратить на оборону пять процентов нашего ВВП. Таким образом, мы впервые выровнялись со времен Эйзенхауэра. Это было довольно давно, и уже стало историей, когда европейцы и американцы тратили на оборону одинаково. Это не только справедливо, что мы все несем одинаковые расходы. Таково было пожелание Трампа, когда он был 45-м президентом, и сейчас, когда он стал 47-м президентом, он добился этого. Но и нам это тоже нужно. Что касается Украины, то, опять же, США оказывают исключительно важную разведывательную поддержку и обеспечивают поставки оружия, работая вместе с европейцами над тем, чтобы Украина сражалась с русскими, чтобы у нее было все необходимое. Теперь что касается Ирана. Я понимаю недовольство президента тем, что это отнимет какое-то время. Но опять же, я прошу о каком-то понимании, потому что страны должны подготовиться к этому. Они по веским причинам не знали о нападении на Иран, но сейчас они объединяются с тем, чтобы мы могли обеспечить безопасность Ормузского пролива.

— Опять же, надо внести ясность. Я беседовала с некоторыми членами НАТО, и они говорят, что это оборонительный альянс, а не наступательный. Мы не соглашались на то, что просит нас сделать президент. Что касается России, председатель Европейского совета говорил о решении США отменить санкции против российского нефтяного экспорта. Это вызывает большую обеспокоенность, потому что отражается на ЕС. Президент Трамп делает это в попытке остановить рост цен на нефть у себя дома. Министр финансов заявляет, что вследствие этого Россия получит два миллиарда долларов, а Зеленский говорит, что эта цифра скорее составит 10 миллиардов. Это же выгодно Москве!

— Ну, президенту приходится искать баланс всех этих интересов. Я знаю, что он заодно со своей командой, с Джаредом Кушнером, со Стивом Уиткоффом и с Марко Рубио. Они постоянно работают с украинцами, стараются прийти к соглашению. Я знаю...

— Что ж, посмотрим, захочет ли Россия пойти на компромисс. Генеральный секретарь, благодарю за уделенное нам время. А мы скоро вернемся к программе "Лицом к нации". Оставайтесь с нами.