Военное обозрение

Немецкая компания разработала для ВСУ беспилотник — носитель FPV-дронов

Источник изображения: topwar.ru

На вооружении украинской армии в ближайшее время появится беспилотник-носитель FPV-дронов. Как пишет украинская пресса, постаралась немецкая компания Quantum Systems, активно сотрудничающая с Киевом.

Немцы разработали для ВСУ линейку беспилотников под общим названием Sparta, в которую входят три модели: Sparta ASR, Sparta Light и Sparta Heavy. Первая модель является чисто разведывательной, она не способна нести дроны, а вот вторая и третья уже являются носителями FPV-дронов.

Он сможет нести до 9 кг полезной нагрузки: FPV-дроны, перехватчики, боеприпасы или разведывательные модули.

Первым ВСУ получат на вооружение БПЛА Sparta ASR, первые контракты на поставку этого беспилотника планируется заключить в августе-сентябре этого года. Модель Sparta Light должна появиться на Украине месяца через два после первой, т. е. к концу осени. А третья модель Sparta Heavy по планам пойдет в серию в конце этого или начале следующего года.

Сейчас идут испытания прототипа немецкого БПЛА. Согласно заявлениям разработчиков, он способен находиться в воздухе от 6 до 8 часов, радиус действия ограничен 200 км. Максимальная взлетная масса — 23 кг, из которых 8 приходится на полезную нагрузку. Способен нести два FPV-дрона, закрепленных на специальных точках крепления под крыльями. Также данный БПЛА выступает и в роли ретранслятора, через который идет управление FPV-дронами.

