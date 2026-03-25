ЦАМТО

США обеспечат обслуживание авиатехники ВС Иордании – DSCA

Истребители F-16 ВВС Иордании
Истребители F-16 ВВС Иордании.
Источник изображения: f-16.net

ЦАМТО, 24 марта. Госдеп США одобрил потенциальное предоставление Иордании услуг поддержки авиатехники и поставку боеприпасов на сумму около 70,5 млн. долл. Госдепартамент США направил соответствующее уведомление Конгрессу 19 марта.

Правительство Иордании обратилось к США с запросом о возможности продажи оборудования для поддержки авиационной техники и боеприпасов; поддержки внесения незначительных модификаций и технического обслуживания; а также других сопутствующих элементов логистики и поддержки программ, которые будут добавлены к ранее согласованному пакету продажи, стоимость которого не превышала порогового значения, необходимого для уведомления Конгресса.

Начальный кейс стоимостью 49,1 млн. долл. предусматривал поставку в рамках программы FMS запасных частей, расходных материалов и принадлежностей, оказание услуг ремонта и возвращения; предоставление инженерной, технической и логистической поддержки со стороны правительства США и подрядчиков; других сопутствующих элементов логистики и поддержки программы.

Госсекретарь США представил подробное обоснование наличия чрезвычайной ситуации, требующей немедленной продажи Иордании вышеупомянутой продукции оборонного назначения и предоставление запрошенных услуг, что соответствует интересам национальной безопасности США. Таким образом, отменяются требования рассмотрения продажи Конгрессом в соответствии с разделом 36(b) Закона о контроле за экспортом оружия с внесенными в него поправками.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и будет способствовать повышению обороноспособности важного союзника вне НАТО на Ближнем Востоке.

Продажа улучшит возможности Иордании по противодействию существующим и перспективным угрозам в регионе за счет поставки запасных частей и проведения ремонта для поддержания боеготовности самолетов F-16, C-130 и F-5, обеспечивая эффективное патрулирование границ, реагирование на кризисы и поддержку CENTCOM в регионе.

Отмечается, что обслуживание авиационных платформ позволит Иордании оставаться надежным партнером и содействовать обеспечению стабильности в регионе, что является ключевыми компонентами как концепции национальной обороны Иордании, так и приоритетом CENTCOM. При этом ВС Иордания не испытают затруднений при принятии оборудования на вооружение.

Основным подрядчиком выбрана компания S&K Aerospace.

