ВС России планируют подготовить более 70 тысяч специалистов для войск БПЛА

Концевой: ВС РФ планируют подготовить 70 тысяч специалистов по управлению БПЛА

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Вооруженные силы России планируют подготовить более 70 тысяч специалистов в интересах войск беспилотных систем в 2026 году, заявил заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ, генерал-лейтенант Анатолий Концевой.

"На данный момент у нас очень большое количество специалистов (по управлению беспилотными системами - ред.), мы и в этом году планируем больше 70 тысяч только подготовить в интересах наших войск беспилотных систем. Специалистов, которые будут управляться этими системами", - сказал Концевой на совещании в Совфеде по вопросам использования беспилотных и роботизированных систем на Дальнем Востоке и в Арктике.