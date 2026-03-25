Не получили рабочий экземпляр: Пентагон отказывается от боевого лазера IFPC-HEL

США прекращают продолжавшуюся с конца 2010-х годов разработку боевого лазера IFPC-HEL, не получив даже первого рабочего экземпляра. Лазер создавался на базе двух предыдущих прототипов — 100-киловаттного демонстратора High Energy Laser Tactical Vehicle Demonstrator (HEL-TVD) и предшествующего 10-киловаттного мобильного комплекса High Energy Laser Mobile Test Truck (HEL-MTT).

Как сообщает ресурс Laser Wars со ссылкой на мартовский отчет Исследовательской службы Конгресса США, в январе текущего года планировалось в случае проведения успешных испытаний включить систему IFPC-HEL в перечень штатных программ Пентагона. Однако в итоге контракт на создание IFPC-HEL был пересмотрен и сокращен до одного прототипа. В настоящее время этот прототип проходит лабораторные испытания на предприятии Lockheed Martin. Вместо этого Пентагон разрабатывает проект Joint Laser Weapon System (JLWS) в поддержку общей стратегии «Золотой купол», направленной на создание лазерного оружия для обеспечения противовоздушной обороны от крылатых ракет.

В начале марта текущего года сообщалось о первом боевом применении Израилем лазера для перехвата ракет. Как утверждалось, система была задействована на северной границе Израиля для перехвата иранских ракет, БПЛА и артиллерийских боеприпасов. Принцип работы установки — сфокусированный лазерный луч, способный уничтожить цель на дистанции до 10 километров.