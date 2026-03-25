Не получили рабочий экземпляр: Пентагон отказывается от боевого лазера IFPC-HEL

США прекращают продолжавшуюся с конца 2010-х годов разработку боевого лазера IFPC-HEL, не получив даже первого рабочего экземпляра. Лазер создавался на базе двух предыдущих прототипов — 100-киловаттного демонстратора High Energy Laser Tactical Vehicle Demonstrator (HEL-TVD) и предшествующего 10-киловаттного мобильного комплекса High Energy Laser Mobile Test Truck (HEL-MTT).

Как сообщает ресурс Laser Wars со ссылкой на мартовский отчет Исследовательской службы Конгресса США, в январе текущего года планировалось в случае проведения успешных испытаний включить систему IFPC-HEL в перечень штатных программ Пентагона. Однако в итоге контракт на создание IFPC-HEL был пересмотрен и сокращен до одного прототипа. В настоящее время этот прототип проходит лабораторные испытания на предприятии Lockheed Martin. Вместо этого Пентагон разрабатывает проект Joint Laser Weapon System (JLWS) в поддержку общей стратегии «Золотой купол», направленной на создание лазерного оружия для обеспечения противовоздушной обороны от крылатых ракет.

В начале марта текущего года сообщалось о первом боевом применении Израилем лазера для перехвата ракет. Как утверждалось, система была задействована на северной границе Израиля для перехвата иранских ракет, БПЛА и артиллерийских боеприпасов. Принцип работы установки — сфокусированный лазерный луч, способный уничтожить цель на дистанции до 10 километров.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.03 08:39
  • 15087
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.03 01:40
  • 1
Reuters: Китай картографирует подводный рельеф трёх океанов в военных целях
  • 25.03 01:31
  • 1
Обман США Израилем теперь выдают за ошибку
  • 24.03 21:00
  • 798
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 24.03 19:34
  • 4
Нужна ли России морская авиация, и, если да, то какая?
  • 24.03 11:46
  • 1
Трамп неожиданно заявил, что армия США временно прекращает атаковать Иран
  • 23.03 22:40
  • 0
Комментарий к "Почему Россия не может создать конкурентоспособный автомобиль, но производит лучшие в мире истребители?"
  • 23.03 21:06
  • 0
Комментарий к "Пехота ВСУ меняет свою тактику"
  • 23.03 14:38
  • 26
Мультизадачная гиперзвуковая БРСД на "стэлс" платформах, как условие неядерного сдерживания
  • 23.03 04:35
  • 1
Пехота ВСУ меняет свою тактику
  • 23.03 04:14
  • 3
ЦАМТО: союзники США заняли выжидательную позицию после призыва Трампа отправить корабли в Персидский залив
  • 23.03 01:59
  • 1
Бортников заявил о способности России привести в чувства спецслужбы Украины
  • 23.03 01:47
  • 1
Комментарий к "Главком ВМФ: заменим все устаревшие многоцелевые АПЛ на современные "Ясени""
  • 22.03 20:12
  • 0
Комментарий к "Путин: российские оборонные наработки еще пригодятся"
  • 21.03 22:34
  • 0
Комментарий к "Названы российские подлодки 2050-х"