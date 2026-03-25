Польша создает национальный центр техобслуживания ударных вертолетов AH-64E "Апач" на базе предприятия WZL-1

ЦАМТО, 24 марта. В Лодзи 23 марта были подписаны офсетные соглашения между государственным авиаремонтным предприятием Wojskowe Zaklady Lotnicze Nr 1 S.A. (WZL-1) и компанией Lockheed Martin.

Как отмечает польское агентство PAP, эти соглашения закрепляют создание в Польше промышленного центра технического обслуживания ударных вертолетов AH-64E "Апач Гардиан". Подписание состоялось в присутствии премьер-министра Польши Дональда Туска.

Соглашения являются офсетной составляющей заключенного 13 августа 2024 года контракта на приобретение 96 вертолетов AH-64E общей стоимостью около 10,8 млрд. долл., включая обучение личного состава, материально-техническое обеспечение и боеприпасы.

Производственный контракт на изготовление 96 вертолетов AH-64E для Польши был заключен с компанией Boeing 26 ноября 2025 года в рамках механизма Foreign Military Sales (FMS) под управлением СВ США. Начало поставок запланировано на 2028 год. По завершении поставок Польша станет крупнейшим оператором AH-64E за пределами США. В настоящее время для подготовки летного и технического персонала Польша арендует восемь вертолетов AH-64D у СВ США. Вертолеты дислоцированы на авиабазе Иновроцлав (56-я авиабаза).

Офсетные соглашения предусматривают создание на базе WZL-1 в Лодзи и Демблине Промышленного центра технического обслуживания вертолетов "Апач". Центр обеспечит выполнение регламентных работ, ремонт и логистическую поддержку критически важных систем, в том числе датчиков, авионики и отдельных подсистем под руководством Lockheed Martin. Передача технологий включает ремонтную инфраструктуру и подготовку персонала с акцентом на сокращение времени оборота при техническом обслуживании и модернизации.

Передача наиболее чувствительных технологий и производственных прав не предусмотрена, что сохраняет технологическую зависимость от изготовителя при проведении крупных модернизаций.

WZL-1 уже осуществляет техническое обслуживание вертолетов AW-101 и S-70i "Блэк Хок" польского производства, что обеспечивает необходимую базу для расширения деятельности.