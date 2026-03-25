Россия переводит весь ударный атомный подводный флот на модернизированные “Ясени” (Military Watch Magazine, США)

MWM: Россия заменит все атомоходы третьего поколения атомными подлодками "Ясень"

Россия полностью обновляет парк атомных подводных лодок проектами "Ясень", пишет MWM. Новые АПЛ сочетают малозаметность и широкий спектр ракетного вооружения. Запад начал серьезно беспокоиться за свое присутствие в ключевых морских зонах.

В течение следующих десяти лет российский флот ударных атомоходов будет состоять исключительно из лодок класса "Ясень" и "Ясень-М", также известных как проект 885/885М, подтвердил главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев.

"Что касается многоцелевых подводных лодок, основной и перспективный проект — "Ясень"/"Ясень М", спроектированный СПМБМ "Малахит" ОСК, — заменит в ближайшее десятилетие все имеющиеся в составе ВМФ АПЛ третьего поколения: 971-го, 945-го, 949-го проектов", — отметил он в интервью местным СМИ.

В настоящее время ВМФ России располагает пятью лодками класса "Ясень-М" и одной исходного класса "Ясень". Седьмая, под названием "Ульяновск", готовится к вводу в строй в 2026 году. При этом планируется увеличить численность флота еще на пять лодок — до двенадцати. Главнокомандующий ВМФ отметил, что подводные лодки класса "Ясень" обладают высочайшими боевыми возможностями — поисковыми, ударными и оборонительными — а также превосходно вооружены.

"В его боекомплекте все имеющееся на ВМФ современное ракетное вооружение — „Калибр“, „Оникс“, „Циркон“ и морское подводное оружие. Способен скрытно длительно действовать практически в любом районе океана и, конечно, проецировать угрозы корабельным группировкам и наземным объектам любого противника", — заявил он.

В настоящее время на вооружении ВМФ России находятся пять ударных подлодок проекта 949А "Антей" (по классификации НАТО: Oscar II или "Оскар II"), введенные в эксплуатацию в 1990‒1996 годах. С водоизмещением 19400 тонн они значительно крупнее и обходятся дороже в обслуживании, чем подлодки класса "Ясень", обладая к тому же более скромными боевыми возможностями. Основным вооружением "Антеев" служат противокорабельные крылатые ракеты P-700 — безоговорочно крупнейшие в своей категории ракеты в мире со значительным отрывом. Для перевозки 24 таких ракет требуются большие подлодки.

Атомоходы класса "Ясень", напротив, сочетают в себе повышенную малозаметность с гораздо более эффективной конструкцией водоизмещением 13800 тонн и несут 32 более компактные и современные крылатые ракеты. С 2025 года на подлодки внедряются крылатые ракеты "Циркон" с гиперзвуковыми возможностями, которые намного превосходят зарубежные разработки, за исключением разве что китайской YJ-20.

Главнокомандующий ВМФ Моисеев подчеркнул, что подлодки класса "Ясень" в настоящее время успешно выполняют поставленные задачи в составе Северного и Тихоокеанского флотов. Лестные отзывы об их возможностях начиная с 2010-х годов подстегнули интерес к дальнейшим закупкам, и 24 июля 2025 года президент России Владимир Путин подтвердил, что распорядился о продолжении серийного производства, подчеркнув их роль в качестве основы сил общего назначения ВМФ.

В то же время были особо отмечены возможности высокоточного оружия класса "Ясень", а также передовые навигационные, коммуникационные и гидроакустические средства. В отличие от ослабления надводного флота России, западные аналитики с большой озабоченностью оценивают возможности класса "Ясень", а глава Королевского флота Великобритании первый морской лорд генерал Гвин Дженкинс в декабре 2025 года предупредил, что западный блок вскоре может утратить свое преимущество в Атлантическом океане в результате значительного усиления военно-морского потенциала России. При этом основным фактором, вызвавшим такие опасения, стали как раз возможности класса "Ясень".