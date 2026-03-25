Россия переводит весь ударный атомный подводный флот на модернизированные “Ясени” (Military Watch Magazine, США)

Многоцелевая атомная подводная лодка проекта «Ясень» К-560 «Северодвинск»
© Фото : Пресс-служба Северного флота (г. Североморск)

Россия полностью обновляет парк атомных подводных лодок проектами "Ясень", пишет MWM. Новые АПЛ сочетают малозаметность и широкий спектр ракетного вооружения. Запад начал серьезно беспокоиться за свое присутствие в ключевых морских зонах.

В течение следующих десяти лет российский флот ударных атомоходов будет состоять исключительно из лодок класса "Ясень" и "Ясень-М", также известных как проект 885/885М, подтвердил главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев.

"Что касается многоцелевых подводных лодок, основной и перспективный проект — "Ясень"/"Ясень М", спроектированный СПМБМ "Малахит" ОСК, — заменит в ближайшее десятилетие все имеющиеся в составе ВМФ АПЛ третьего поколения: 971-го, 945-го, 949-го проектов", — отметил он в интервью местным СМИ.

В настоящее время ВМФ России располагает пятью лодками класса "Ясень-М" и одной исходного класса "Ясень". Седьмая, под названием "Ульяновск", готовится к вводу в строй в 2026 году. При этом планируется увеличить численность флота еще на пять лодок — до двенадцати. Главнокомандующий ВМФ отметил, что подводные лодки класса "Ясень" обладают высочайшими боевыми возможностями — поисковыми, ударными и оборонительными — а также превосходно вооружены.

"В его боекомплекте все имеющееся на ВМФ современное ракетное вооружение — „Калибр“, „Оникс“, „Циркон“ и морское подводное оружие. Способен скрытно длительно действовать практически в любом районе океана и, конечно, проецировать угрозы корабельным группировкам и наземным объектам любого противника", — заявил он.

В настоящее время на вооружении ВМФ России находятся пять ударных подлодок проекта 949А "Антей" (по классификации НАТО: Oscar II или "Оскар II"), введенные в эксплуатацию в 1990‒1996 годах. С водоизмещением 19400 тонн они значительно крупнее и обходятся дороже в обслуживании, чем подлодки класса "Ясень", обладая к тому же более скромными боевыми возможностями. Основным вооружением "Антеев" служат противокорабельные крылатые ракеты P-700 — безоговорочно крупнейшие в своей категории ракеты в мире со значительным отрывом. Для перевозки 24 таких ракет требуются большие подлодки.

Атомоходы класса "Ясень", напротив, сочетают в себе повышенную малозаметность с гораздо более эффективной конструкцией водоизмещением 13800 тонн и несут 32 более компактные и современные крылатые ракеты. С 2025 года на подлодки внедряются крылатые ракеты "Циркон" с гиперзвуковыми возможностями, которые намного превосходят зарубежные разработки, за исключением разве что китайской YJ-20.

Главнокомандующий ВМФ Моисеев подчеркнул, что подлодки класса "Ясень" в настоящее время успешно выполняют поставленные задачи в составе Северного и Тихоокеанского флотов. Лестные отзывы об их возможностях начиная с 2010-х годов подстегнули интерес к дальнейшим закупкам, и 24 июля 2025 года президент России Владимир Путин подтвердил, что распорядился о продолжении серийного производства, подчеркнув их роль в качестве основы сил общего назначения ВМФ.

В то же время были особо отмечены возможности высокоточного оружия класса "Ясень", а также передовые навигационные, коммуникационные и гидроакустические средства. В отличие от ослабления надводного флота России, западные аналитики с большой озабоченностью оценивают возможности класса "Ясень", а глава Королевского флота Великобритании первый морской лорд генерал Гвин Дженкинс в декабре 2025 года предупредил, что западный блок вскоре может утратить свое преимущество в Атлантическом океане в результате значительного усиления военно-морского потенциала России. При этом основным фактором, вызвавшим такие опасения, стали как раз возможности класса "Ясень".

  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Компании
ОСК
Персоны
Путин Владимир
Проекты
885 Ясень
949А Антей
ГЗЛА
ТОФ
  • 25.03 08:39
  • 15087
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.03 01:40
  • 1
Reuters: Китай картографирует подводный рельеф трёх океанов в военных целях
  • 25.03 01:31
  • 1
Обман США Израилем теперь выдают за ошибку
  • 24.03 21:00
  • 798
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 24.03 19:34
  • 4
Нужна ли России морская авиация, и, если да, то какая?
  • 24.03 11:46
  • 1
Трамп неожиданно заявил, что армия США временно прекращает атаковать Иран
  • 23.03 22:40
  • 0
Комментарий к "Почему Россия не может создать конкурентоспособный автомобиль, но производит лучшие в мире истребители?"
  • 23.03 21:06
  • 0
Комментарий к "Пехота ВСУ меняет свою тактику"
  • 23.03 14:38
  • 26
Мультизадачная гиперзвуковая БРСД на "стэлс" платформах, как условие неядерного сдерживания
  • 23.03 04:35
  • 1
Пехота ВСУ меняет свою тактику
  • 23.03 04:14
  • 3
ЦАМТО: союзники США заняли выжидательную позицию после призыва Трампа отправить корабли в Персидский залив
  • 23.03 01:59
  • 1
Бортников заявил о способности России привести в чувства спецслужбы Украины
  • 23.03 01:47
  • 1
Комментарий к "Главком ВМФ: заменим все устаревшие многоцелевые АПЛ на современные "Ясени""
  • 22.03 20:12
  • 0
Комментарий к "Путин: российские оборонные наработки еще пригодятся"
  • 21.03 22:34
  • 0
Комментарий к "Названы российские подлодки 2050-х"